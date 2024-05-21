https://ria.ru/20240521/dannye-1947495750.html

СМИ: украинцы вносят ложные данные для военкоматов в приложение минобороны

СМИ: украинцы вносят ложные данные для военкоматов в приложение минобороны - РИА Новости, 21.05.2024

СМИ: украинцы вносят ложные данные для военкоматов в приложение минобороны

Украинские военнообязанные массово вносят ложные данные в систему для удаленного обновления данных в военкоматах, сообщило во вторник украинское издание... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T18:03

2024-05-21T18:03

2024-05-21T18:04

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украинские военнообязанные массово вносят ложные данные в систему для удаленного обновления данных в военкоматах, сообщило во вторник украинское издание "Страна" со ссылкой на журналиста Владислава Бовсуновского. "Украинцы массово вносят в "Резерв+" фейковую информацию о месте своего проживания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По данным журналистов, украинские военнообязанные указывают несуществующие или не соответствующие действительности адреса проживания, вероятно, в надежде на сложности в доставке повестки. Ранее минобороны Украины заявило о начале работы приложения для удаленного обновления данных военнообязанных. Ведомство заявило о сотнях тысяч регистраций в первый же день работы системы. Тем временем украинские депутаты и СМИ сообщили о неполадках в работе программы и невозможности авторизации в приложении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещён.

https://ria.ru/20240521/osuzhdennye-1947461121.html

https://ria.ru/20240421/ukraina-1941344535.html

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в мире, владимир зеленский, украина