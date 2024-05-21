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Чернышенко заявил о росте уровня цифровой зрелости в России - РИА Новости, 21.05.2024
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20:47 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/chernyshenko-1947527748.html
Чернышенко заявил о росте уровня цифровой зрелости в России
Чернышенко заявил о росте уровня цифровой зрелости в России - РИА Новости, 21.05.2024
Чернышенко заявил о росте уровня цифровой зрелости в России
Уровень цифровой зрелости в России вырос более чем вдвое с 2019 года, до 75%, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T20:47
2024-05-21T20:47
экономика
технологии
россия
дмитрий чернышенко
дмитрий григоренко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Уровень цифровой зрелости в России вырос более чем вдвое с 2019 года, до 75%, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Показатель цифровой зрелости составили почти 75% по сравнению с 32% в 2019 году… Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в отраслях и госуправлении составил уже более 1 триллиона рублей", - сказал Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации в рамках ЦИПР-2024. Чернышенко отметил, что массовые социально значимые услуги полностью перевели в онлайн, а доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к интернету, выросла до 86,4%. При этом уровень вложений в отечественные IT-решения в сфере ИИ вырос втрое. По словам зампреда правительства РФ, темпы роста инвестиций в отечественные IT-решения удвоятся к 2030 году. Сейчас также важно не сбавлять набранный темп работы, объединив усилия в реализации нового нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". В свою очередь вице-премьер Дмитрий Григоренко напомнил, что президент России Владимир Путин определил цифровую трансформацию в качестве одной из национальных целей развития страны, для ее реализации в первую очередь планируется развить отечественную инфраструктуру передачи и обработки данных, создать собственные электронные платформы в ключевых секторах экономики и государственном управлении. "Наша задача - перевести 80% российских организаций на использование отечественных решений к 2030 году", - добавил он. Ранее в мае Григоренко в качестве вице-премьера РФ был наделен полномочиями курировать цифровое развитие, связь, внедрение ИИ и антимонопольную политику. Он также отвечает за нацпроект "Цифровая экономика".
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экономика, технологии, россия, дмитрий чернышенко, дмитрий григоренко, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко, Владимир Путин
Чернышенко заявил о росте уровня цифровой зрелости в России

Чернышенко: уровень цифровой зрелости в России вырос более чем вдвое с 2019 года

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Уровень цифровой зрелости в России вырос более чем вдвое с 2019 года, до 75%, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Показатель цифровой зрелости составили почти 75% по сравнению с 32% в 2019 году… Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в отраслях и госуправлении составил уже более 1 триллиона рублей", - сказал Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации в рамках ЦИПР-2024.
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Чернышенко отметил, что массовые социально значимые услуги полностью перевели в онлайн, а доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к интернету, выросла до 86,4%. При этом уровень вложений в отечественные IT-решения в сфере ИИ вырос втрое.
По словам зампреда правительства РФ, темпы роста инвестиций в отечественные IT-решения удвоятся к 2030 году. Сейчас также важно не сбавлять набранный темп работы, объединив усилия в реализации нового нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
В свою очередь вице-премьер Дмитрий Григоренко напомнил, что президент России Владимир Путин определил цифровую трансформацию в качестве одной из национальных целей развития страны, для ее реализации в первую очередь планируется развить отечественную инфраструктуру передачи и обработки данных, создать собственные электронные платформы в ключевых секторах экономики и государственном управлении. "Наша задача - перевести 80% российских организаций на использование отечественных решений к 2030 году", - добавил он.
Ранее в мае Григоренко в качестве вице-премьера РФ был наделен полномочиями курировать цифровое развитие, связь, внедрение ИИ и антимонопольную политику. Он также отвечает за нацпроект "Цифровая экономика".
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Чернышенко рассказал о росте российского IT-рынка
5 апреля, 11:34
 
ЭкономикаТехнологииРоссияДмитрий ЧернышенкоДмитрий ГригоренкоВладимир Путин
 
 
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