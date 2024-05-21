https://ria.ru/20240521/chernyshenko-1947527748.html

Чернышенко заявил о росте уровня цифровой зрелости в России

Чернышенко заявил о росте уровня цифровой зрелости в России - РИА Новости, 21.05.2024

Чернышенко заявил о росте уровня цифровой зрелости в России

Уровень цифровой зрелости в России вырос более чем вдвое с 2019 года, до 75%, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T20:47

2024-05-21T20:47

2024-05-21T20:47

экономика

технологии

россия

дмитрий чернышенко

дмитрий григоренко

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941511651_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_b0996425cf4211fb4a5555fd2f3dd492.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Уровень цифровой зрелости в России вырос более чем вдвое с 2019 года, до 75%, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Показатель цифровой зрелости составили почти 75% по сравнению с 32% в 2019 году… Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в отраслях и госуправлении составил уже более 1 триллиона рублей", - сказал Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации в рамках ЦИПР-2024. Чернышенко отметил, что массовые социально значимые услуги полностью перевели в онлайн, а доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к интернету, выросла до 86,4%. При этом уровень вложений в отечественные IT-решения в сфере ИИ вырос втрое. По словам зампреда правительства РФ, темпы роста инвестиций в отечественные IT-решения удвоятся к 2030 году. Сейчас также важно не сбавлять набранный темп работы, объединив усилия в реализации нового нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". В свою очередь вице-премьер Дмитрий Григоренко напомнил, что президент России Владимир Путин определил цифровую трансформацию в качестве одной из национальных целей развития страны, для ее реализации в первую очередь планируется развить отечественную инфраструктуру передачи и обработки данных, создать собственные электронные платформы в ключевых секторах экономики и государственном управлении. "Наша задача - перевести 80% российских организаций на использование отечественных решений к 2030 году", - добавил он. Ранее в мае Григоренко в качестве вице-премьера РФ был наделен полномочиями курировать цифровое развитие, связь, внедрение ИИ и антимонопольную политику. Он также отвечает за нацпроект "Цифровая экономика".

https://ria.ru/20240205/ii-1925473702.html

https://ria.ru/20240405/rost-1937994666.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, дмитрий чернышенко, дмитрий григоренко, владимир путин