https://ria.ru/20240521/chechnya-1947467568.html

Председатель правительства Чечни сложил полномочия

Председатель правительства Чечни сложил полномочия - РИА Новости, 21.05.2024

Председатель правительства Чечни сложил полномочия

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев покинул свой пост, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T16:22

2024-05-21T16:22

2024-05-21T16:39

чеченская республика (чечня)

политика

муслим хучиев

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 21 мая — РИА Новости. Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев покинул свой пост, сообщил глава республики Рамзан Кадыров."Муслим Хучиев в связи с переходом на другую работу сложил полномочия председателя правительства Чеченской Республики", — написал он в Telegram-канале.Уточняется, что исполнять его обязанности будет Иса Тумхаджиев.Хучиев возглавлял правительство Чечни с июня 2018 года. Кадыров отметил, что за годы своей служебной деятельности "он всей душой отдавался работе, вкладывал силы в эффективное решение социальных, экономических и других важных задач в регионе".Тумхаджиев с ноября 2023 года занимал должность первого заместителя председателя правительства Чечни — министра автомобильных дорог республики. Перед этим он 2,5 года возглавлял Счетную палату региона.

https://ria.ru/20240515/daudov-1946145659.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

чеченская республика (чечня), политика, муслим хучиев, рамзан кадыров