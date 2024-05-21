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Председатель правительства Чечни сложил полномочия - РИА Новости, 21.05.2024
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16:22 21.05.2024 (обновлено: 16:39 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/chechnya-1947467568.html
Председатель правительства Чечни сложил полномочия
Председатель правительства Чечни сложил полномочия - РИА Новости, 21.05.2024
Председатель правительства Чечни сложил полномочия
Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев покинул свой пост, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T16:22
2024-05-21T16:39
чеченская республика (чечня)
политика
муслим хучиев
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 21 мая — РИА Новости. Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев покинул свой пост, сообщил глава республики Рамзан Кадыров."Муслим Хучиев в связи с переходом на другую работу сложил полномочия председателя правительства Чеченской Республики", — написал он в Telegram-канале.Уточняется, что исполнять его обязанности будет Иса Тумхаджиев.Хучиев возглавлял правительство Чечни с июня 2018 года. Кадыров отметил, что за годы своей служебной деятельности "он всей душой отдавался работе, вкладывал силы в эффективное решение социальных, экономических и других важных задач в регионе".Тумхаджиев с ноября 2023 года занимал должность первого заместителя председателя правительства Чечни — министра автомобильных дорог республики. Перед этим он 2,5 года возглавлял Счетную палату региона.
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чеченская республика (чечня), политика, муслим хучиев, рамзан кадыров
Чеченская республика (Чечня), Политика, Муслим Хучиев, Рамзан Кадыров
Председатель правительства Чечни сложил полномочия

Кадыров: председатель правительства Чечни Хучиев перейдет на другую работу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМуслим Хучиев
Муслим Хучиев - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Муслим Хучиев. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 21 мая — РИА Новости. Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев покинул свой пост, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
«
"Муслим Хучиев в связи с переходом на другую работу сложил полномочия председателя правительства Чеченской Республики", — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что исполнять его обязанности будет Иса Тумхаджиев.
Хучиев возглавлял правительство Чечни с июня 2018 года. Кадыров отметил, что за годы своей служебной деятельности "он всей душой отдавался работе, вкладывал силы в эффективное решение социальных, экономических и других важных задач в регионе".
Тумхаджиев с ноября 2023 года занимал должность первого заместителя председателя правительства Чечни — министра автомобильных дорог республики. Перед этим он 2,5 года возглавлял Счетную палату региона.
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Чеченская республика (Чечня)ПолитикаМуслим ХучиевРамзан Кадыров
 
 
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