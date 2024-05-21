https://ria.ru/20240521/chay-1947317030.html

Россиян предупредили, кому стоит быть осторожней с черным чаем

Россиян предупредили, кому стоит быть осторожней с черным чаем - РИА Новости, 21.05.2024

Россиян предупредили, кому стоит быть осторожней с черным чаем

Крепким черным чаем не стоит злоупотреблять гипертоникам и беременным, а людям с проблемами с ЖКТ не стоит пить чай на голодный желудок, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T03:41

2024-05-21T03:41

2024-05-21T05:49

москва

андрей тяжельников

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945894657_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee50f471080be118eb9ab28128d702a2.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Крепким черным чаем не стоит злоупотреблять гипертоникам и беременным, а людям с проблемами с ЖКТ не стоит пить чай на голодный желудок, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в Международный день чая."Несмотря на массу пользы, употреблять чай нужно дозированно. Так, крепким черным чаем не стоит злоупотреблять гипертоникам, беременным женщинам. Людям с проблемами ЖКТ нужно также быть аккуратнее и не пить чай на голодный желудок", — рассказал специалист.Врач отметил, что черный чай обладает более ярким тонизирующим эффектом, асептическими свойствами, благотворно влияет на нервную систему, улучшая настроение, улучшает обмен веществ. А зеленый чай, который меньше подвергается обработке и сохраняет больше витаминов, минералов, антиоксидантов и других элементов, способен снижать давление, способствует повышению иммунитета, снижению уровня глюкозы в крови, повышает степень концентрации внимания."Ни чай, ни другие напитки не могут заменить воду. Чай обладает рядом свойств, которые, напротив, могут способствовать выводу жидкости. Например, горячий чай повышает потоотделение. Также чай обладает мочегонным эффектом и выводит кальций. Для восполнения запаса жидкости крови, лимфы, клеток нужно употреблять чистую воду без химических примесей", — подчеркнул Тяжельников.Собеседник агентства отметил, что зеленый чай не может заменить еду, но часто включается в состав различных диет для снижения веса. Являясь источником витаминов, минералов, ферментов и аминокислот, чай питает организм, тонизирует, позволяет дольше сохранять чувство сытости, способствует нормализации обмена веществ, снижению отеков.

https://ria.ru/20240520/ivan-chay-1599794219.html

https://ria.ru/20240419/chay-1941164463.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, андрей тяжельников, общество