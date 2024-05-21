https://ria.ru/20240521/caesar-1947487590.html

СМИ: Франция обучила 45 украинских военных управлять гаубицами Caesar

СМИ: Франция обучила 45 украинских военных управлять гаубицами Caesar - РИА Новости, 21.05.2024

СМИ: Франция обучила 45 украинских военных управлять гаубицами Caesar

Франция в мае провела для 45 украинцев экспресс-курс по обучению управлению гаубицами Caesar, сообщила газета Point. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T17:34

2024-05-21T17:34

2024-05-21T17:34

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 21 мая - РИА Новости. Франция в мае провела для 45 украинцев экспресс-курс по обучению управлению гаубицами Caesar, сообщила газета Point. "45 украинцев специально прибыли во Францию, чтобы в течение двух недель обучаться управлению гаубицами Caesar. Первая фаза касалась управления и ремонта техники, вторая - скорости и точности стрельбы", - пишет СМИ. Обучение проводили французские инструкторы-артиллеристы. Отмечается, что за 2023 год Франция обучила 350 украинских солдат пользоваться своей артиллерией. Всего же страна организовала военное обучение 12 тысяч украинцев. Как напоминает издание, в 2024 году Франция пообещала поставить Украине 78 гаубиц Caesar. Шесть уже были переданы Киеву, поставки ещё 12 были профинансированы Парижем. "Осталось найти того, кто согласится оплатить поставки ещё 60 машин на общую сумму в 280 миллионов евро", - пишет газета. Париж также ежемесячно производит по 3 тысячи снарядов 155-калибра для передачи Киеву. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз в ближайшие недели усилит поддержку Украины. Он также сообщил, что Франция "в ближайшие дни и недели" осуществит ряд дополнительных поставок вооружений Киеву, включая новую партию ракет ПВО Aster. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240118/caesar-1922124574.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, украина, вооруженные силы украины, нато