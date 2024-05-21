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СМИ: Франция обучила 45 украинских военных управлять гаубицами Caesar - РИА Новости, 21.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:34 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/caesar-1947487590.html
СМИ: Франция обучила 45 украинских военных управлять гаубицами Caesar
СМИ: Франция обучила 45 украинских военных управлять гаубицами Caesar - РИА Новости, 21.05.2024
СМИ: Франция обучила 45 украинских военных управлять гаубицами Caesar
Франция в мае провела для 45 украинцев экспресс-курс по обучению управлению гаубицами Caesar, сообщила газета Point. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:34
2024-05-21T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
вооруженные силы украины
нато
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ПАРИЖ, 21 мая - РИА Новости. Франция в мае провела для 45 украинцев экспресс-курс по обучению управлению гаубицами Caesar, сообщила газета Point. "45 украинцев специально прибыли во Францию, чтобы в течение двух недель обучаться управлению гаубицами Caesar. Первая фаза касалась управления и ремонта техники, вторая - скорости и точности стрельбы", - пишет СМИ. Обучение проводили французские инструкторы-артиллеристы. Отмечается, что за 2023 год Франция обучила 350 украинских солдат пользоваться своей артиллерией. Всего же страна организовала военное обучение 12 тысяч украинцев. Как напоминает издание, в 2024 году Франция пообещала поставить Украине 78 гаубиц Caesar. Шесть уже были переданы Киеву, поставки ещё 12 были профинансированы Парижем. "Осталось найти того, кто согласится оплатить поставки ещё 60 машин на общую сумму в 280 миллионов евро", - пишет газета. Париж также ежемесячно производит по 3 тысячи снарядов 155-калибра для передачи Киеву. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз в ближайшие недели усилит поддержку Украины. Он также сообщил, что Франция "в ближайшие дни и недели" осуществит ряд дополнительных поставок вооружений Киеву, включая новую партию ракет ПВО Aster. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240118/caesar-1922124574.html
https://ria.ru/20230213/caesar-1851648951.html
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в мире, франция, украина, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: Франция обучила 45 украинских военных управлять гаубицами Caesar

Point: Франция провела экспресс-курс по управлению Caesar для 45 военных ВСУ

© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Mikki SprenkleФранцузская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR
Французская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle
Французская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 мая - РИА Новости. Франция в мае провела для 45 украинцев экспресс-курс по обучению управлению гаубицами Caesar, сообщила газета Point.
"45 украинцев специально прибыли во Францию, чтобы в течение двух недель обучаться управлению гаубицами Caesar. Первая фаза касалась управления и ремонта техники, вторая - скорости и точности стрельбы", - пишет СМИ. Обучение проводили французские инструкторы-артиллеристы.
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Французский политик назвал поставку Украине гаубиц Caesar безумием
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Отмечается, что за 2023 год Франция обучила 350 украинских солдат пользоваться своей артиллерией. Всего же страна организовала военное обучение 12 тысяч украинцев. Как напоминает издание, в 2024 году Франция пообещала поставить Украине 78 гаубиц Caesar. Шесть уже были переданы Киеву, поставки ещё 12 были профинансированы Парижем. "Осталось найти того, кто согласится оплатить поставки ещё 60 машин на общую сумму в 280 миллионов евро", - пишет газета. Париж также ежемесячно производит по 3 тысячи снарядов 155-калибра для передачи Киеву.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз в ближайшие недели усилит поддержку Украины. Он также сообщил, что Франция "в ближайшие дни и недели" осуществит ряд дополнительных поставок вооружений Киеву, включая новую партию ракет ПВО Aster.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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