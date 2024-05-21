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Боец "Ахмата" рассказал об инсценировке взятия села украинскими войсками
Боец "Ахмата" рассказал об инсценировке взятия села украинскими войсками - РИА Новости, 21.05.2024
Боец "Ахмата" рассказал об инсценировке взятия села украинскими войсками
Украинские военнослужащие используют коптеры "Баба-Яга" для инсценировок взятия населенных пунктов в зоне СВО, рассказал РИА Новости боец спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:22
2024-05-21T15:22
2024-05-21T18:42
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Украинские военнослужащие используют коптеры "Баба-Яга" для инсценировок взятия населенных пунктов в зоне СВО, рассказал РИА Новости боец спецназа "Ахмат", командир взвода с позывным "Сафон". "Враги делали вбросы (видео – ред.) в интернет, (якобы - ред.) вешали флаги в населенных пунктах", - рассказал "Сафон". Он пояснил, что на самом деле, несмотря на эти видео с украинскими флагами, населенные пункты оставались под контролем российской армии. Схему удалось раскрыть при помощи одного из бойцов, который во время ночного дежурства услышал приближение переделанного под боевой сельхоздрона "Баба-Яга" - тот пролетел мимо, не атаковав позиции. "Рассветает, он смотрит над собой – висит флаг украинский. Как так? То ли зашли, говорит, уже сюда. Как это так случилось, как я так проспал?" - пересказал "Сафон" историю часового. По его словам, боец сразу доложил командирам, те подняли БПЛА для мониторинга ситуации. "И выяснили, что они с дрона скинули на железный столб на магните украинский флаг. Вот он некоторое время провисел. Мы его быстренько сняли, так как этот населенный пункт был за нами", - добавил "Сафон".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Боец "Ахмата" рассказал об инсценировке взятия села украинскими войсками
Боец "Ахмата": ВСУ используют "Бабу-Ягу" для инсценировок взятия сел в зоне СВО