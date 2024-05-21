https://ria.ru/20240521/blinken-1947539064.html

Блинкен предположил, что иранскому народу стало лучше от гибели Раиси

Блинкен предположил, что иранскому народу стало лучше от гибели Раиси - РИА Новости, 21.05.2024

Блинкен предположил, что иранскому народу стало лучше от гибели Раиси

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что иранский народ и мир в целом выиграли от гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T22:30

2024-05-21T22:30

2024-05-21T22:35

в мире

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сша

азербайджан

энтони блинкен

тед круз (сенатор от штата техас)

хосейн амир абдоллахиан

оон

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ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что иранский народ и мир в целом выиграли от гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси. "Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и... не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше", - ответил он на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли "мир лучше теперь, когда Раиси мертв". Блинкен заявил, что в США не оплакивают кончину Раиси и не стали бы объявлять в ООН минуту молчания в память о нем. Госдепартамент при этом накануне опубликовал соболезнования в связи с гибелью иранского президента. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240521/iran-1947465952.html

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