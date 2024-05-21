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Блинкен предположил, что иранскому народу стало лучше от гибели Раиси - РИА Новости, 21.05.2024
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22:30 21.05.2024 (обновлено: 22:35 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/blinken-1947539064.html
Блинкен предположил, что иранскому народу стало лучше от гибели Раиси
Блинкен предположил, что иранскому народу стало лучше от гибели Раиси - РИА Новости, 21.05.2024
Блинкен предположил, что иранскому народу стало лучше от гибели Раиси
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что иранский народ и мир в целом выиграли от гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T22:30
2024-05-21T22:35
в мире
иран
сша
азербайджан
энтони блинкен
тед круз (сенатор от штата техас)
хосейн амир абдоллахиан
оон
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ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что иранский народ и мир в целом выиграли от гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси. "Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и... не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше", - ответил он на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли "мир лучше теперь, когда Раиси мертв". Блинкен заявил, что в США не оплакивают кончину Раиси и не стали бы объявлять в ООН минуту молчания в память о нем. Госдепартамент при этом накануне опубликовал соболезнования в связи с гибелью иранского президента. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://ria.ru/20240521/iran-1947465952.html
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в мире, иран, сша, азербайджан, энтони блинкен, тед круз (сенатор от штата техас), хосейн амир абдоллахиан, оон, государственный департамент сша, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, США, Азербайджан, Энтони Блинкен, Тед Круз (сенатор от штата Техас), Хосейн Амир Абдоллахиан, ООН, Государственный департамент США, Крушение вертолета президента Ирана
Блинкен предположил, что иранскому народу стало лучше от гибели Раиси

Блинкен заявил, что иранский народ выиграл от гибели президента Раиси

© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что иранский народ и мир в целом выиграли от гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси.
«
"Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и... не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше", - ответил он на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли "мир лучше теперь, когда Раиси мертв".
Блинкен заявил, что в США не оплакивают кончину Раиси и не стали бы объявлять в ООН минуту молчания в память о нем. Госдепартамент при этом накануне опубликовал соболезнования в связи с гибелью иранского президента.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Запад попытается натравить Иран на Азербайджан, считает эксперт
Вчера, 16:17
 
В миреИранСШААзербайджанЭнтони БлинкенТед Круз (сенатор от штата Техас)Хосейн Амир АбдоллахианООНГосударственный департамент СШАКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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