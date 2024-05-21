https://ria.ru/20240521/blinken-1947500504.html
США и ЕС продолжат вводить санкции против китайских компаний
США и ЕС продолжат вводить санкции против китайских компаний - РИА Новости, 21.05.2024
США и ЕС продолжат вводить санкции против китайских компаний
США в координации с ЕС и другими партнерами продолжат вводить санкции против китайских компаний за сотрудничество с Россией, заявил на слушаниях в конгрессе... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T18:17
2024-05-21T18:17
2024-05-21T19:25
евросоюз
сша
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энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. США в координации с ЕС и другими партнерами продолжат вводить санкции против китайских компаний за сотрудничество с Россией, заявил на слушаниях в конгрессе госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы уже ввели санкции против более чем 100 китайских компаний, которые, по нашим данным, причастны к поставкам продукции двойного назначения и другой продукции, находящейся под санкциями, и мы продолжим делать это (расширять санкции - ред.)", - сказал госсекретарь США на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.Он подчеркнул, что Вашингтон "работает с европейскими и другими партнерами, которые еще в большей степени... обеспокоены (сотрудничеством РФ и КНР - ред.)".Госсекретарь США вновь обвинил Китай в поддержке оборонно-промышленного сектора России: "мы не видели, чтобы Китай поставлял оружие России для использования на Украине, это делают Северная Корея и Иран, в случае Китая он обеспечивает мощнейшую поддержку оборонно-промышленной базы России".По данным госдепартамента, "70% импортируемого Россией машинного оборудования и 90% микроэлектроники приходит из Китая". "В результате мы видим, что Россия с рекордной скоростью производит танки и артиллерийские боеприпасы", - сказал Блинкен.
https://ria.ru/20240520/kitay-1947276389.html
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евросоюз, сша, россия, вашингтон (штат), энтони блинкен
Евросоюз, США, Россия, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен
США и ЕС продолжат вводить санкции против китайских компаний
Блинкен: США и ЕС продолжат вводить санкции против компаний КНР за связи с РФ
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. США в координации с ЕС и другими партнерами продолжат вводить санкции против китайских компаний за сотрудничество с Россией, заявил на слушаниях в конгрессе госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы уже ввели санкции против более чем 100 китайских компаний, которые, по нашим данным, причастны к поставкам продукции двойного назначения и другой продукции, находящейся под санкциями, и мы продолжим делать это (расширять санкции - ред.)", - сказал госсекретарь США на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.
Он подчеркнул, что Вашингтон
"работает с европейскими и другими партнерами, которые еще в большей степени... обеспокоены (сотрудничеством РФ и КНР
- ред.)".
Госсекретарь США вновь обвинил Китай в поддержке оборонно-промышленного сектора России: "мы не видели, чтобы Китай поставлял оружие России для использования на Украине, это делают Северная Корея и Иран, в случае Китая он обеспечивает мощнейшую поддержку оборонно-промышленной базы России".
По данным госдепартамента, "70% импортируемого Россией машинного оборудования и 90% микроэлектроники приходит из Китая". "В результате мы видим, что Россия с рекордной скоростью производит танки и артиллерийские боеприпасы", - сказал Блинкен.