https://ria.ru/20240521/blinken-1947500504.html

США и ЕС продолжат вводить санкции против китайских компаний

США и ЕС продолжат вводить санкции против китайских компаний - РИА Новости, 21.05.2024

США и ЕС продолжат вводить санкции против китайских компаний

США в координации с ЕС и другими партнерами продолжат вводить санкции против китайских компаний за сотрудничество с Россией, заявил на слушаниях в конгрессе... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T18:17

2024-05-21T18:17

2024-05-21T19:25

евросоюз

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россия

вашингтон (штат)

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. США в координации с ЕС и другими партнерами продолжат вводить санкции против китайских компаний за сотрудничество с Россией, заявил на слушаниях в конгрессе госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы уже ввели санкции против более чем 100 китайских компаний, которые, по нашим данным, причастны к поставкам продукции двойного назначения и другой продукции, находящейся под санкциями, и мы продолжим делать это (расширять санкции - ред.)", - сказал госсекретарь США на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.Он подчеркнул, что Вашингтон "работает с европейскими и другими партнерами, которые еще в большей степени... обеспокоены (сотрудничеством РФ и КНР - ред.)".Госсекретарь США вновь обвинил Китай в поддержке оборонно-промышленного сектора России: "мы не видели, чтобы Китай поставлял оружие России для использования на Украине, это делают Северная Корея и Иран, в случае Китая он обеспечивает мощнейшую поддержку оборонно-промышленной базы России".По данным госдепартамента, "70% импортируемого Россией машинного оборудования и 90% микроэлектроники приходит из Китая". "В результате мы видим, что Россия с рекордной скоростью производит танки и артиллерийские боеприпасы", - сказал Блинкен.

https://ria.ru/20240520/kitay-1947276389.html

https://ria.ru/20240517/otnosheniya-1946815844.html

сша

россия

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евросоюз, сша, россия, вашингтон (штат), энтони блинкен