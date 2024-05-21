https://ria.ru/20240521/bezdetnost-1947484677.html

На Украине предложили ввести налог на бездетность

На Украине предложили ввести налог на бездетность - РИА Новости, 21.05.2024

На Украине предложили ввести налог на бездетность

Украинский депутат Сергей Гривко предложил вернуться к системе налога на бездетных граждан для улучшения демографической ситуации в стране, сообщил его коллега... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T17:20

2024-05-21T17:20

2024-05-21T17:45

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украина

рим

даниил гетманцев

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинский депутат Сергей Гривко предложил вернуться к системе налога на бездетных граждан для улучшения демографической ситуации в стране, сообщил его коллега Даниил Гетманцев."Налог на бездетных существовал в разное время в Риме, фашистской Италии, коммунистической Польше и, безусловно, в СССР с 1941 года до самого конца. <...> Коллега Гривко зарегистрировал свой резонансный законопроект, которым стремится улучшить нашу демографию таким противоречивым способом, как налогообложение бездетных", — написал он в Telegram-канале.По мнению Гетманцева, шансов на принятие такого закона нет.В пояснительной записке к проекту, опубликованному на сайте Рады, предлагается ввести "демографический сбор", закрепив его в Налоговом кодексе. Как пишет издание "Страна", его предлагается платить всем украинцам в возрасте от 21 до 58 лет до тех пор, пока не проведут демографическую реформу. Налог составит 1,5% для бездетных, 1% — для тех, у кого один ребенок, 0,5% — для тех, у кого двое детей. Уточняется, что сбор не будет распространяться на лиц, имеющих трех и более детей, бесплодных, а также инвалидов первой группы. Как уточнило издание, процент будет высчитываться от всех доходов, кроме средств, полученных физлицами-предпринимателями, и теми, кто занимается волонтерской независимой профессиональной деятельностью. Исключение также предлагается сделать для сотрудников правоохранительных органов и военных.

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947249581.html

https://ria.ru/20240503/es-1943656875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, рим, даниил гетманцев