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Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 21.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:22 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/bespilotnik-1947543074.html
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 21.05.2024
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Брянской области, сообщило Минобороны России в... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T23:22
2024-05-21T23:22
безопасность
россия
брянская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Брянской области, сообщило Минобороны России в телеграм-канале. "21 мая т.г. около 22.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230926/bespilotnik-1898817893.html
россия
брянская область
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безопасность, россия, брянская область
Безопасность, Россия, Брянская область, Специальная военная операция на Украине
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский дрон над территорией Брянской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Брянской области, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.
«
"21 мая т.г. около 22.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБрянская область
 
 
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