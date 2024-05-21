https://ria.ru/20240521/bespilotnik-1947543074.html

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 21.05.2024

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Брянской области, сообщило Минобороны России в... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T23:22

2024-05-21T23:22

2024-05-21T23:22

безопасность

россия

брянская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Брянской области, сообщило Минобороны России в телеграм-канале. "21 мая т.г. около 22.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20230926/bespilotnik-1898817893.html

россия

брянская область

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Наталья Макарова

безопасность, россия, брянская область