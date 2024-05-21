https://ria.ru/20240521/bespilotnik-1947538227.html

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 21.05.2024

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в телеграм-канале. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T22:24

2024-05-21T22:24

2024-05-21T22:34

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

украина

безопасность

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в телеграм-канале."Двадцать первого мая... около 21.45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, россия, вооруженные силы украины, украина, безопасность