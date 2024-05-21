https://ria.ru/20240521/bespilotnik-1947390729.html
В Белгородской области сбили три украинских беспилотника
В Белгородской области сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 21.05.2024
В Белгородской области сбили три украинских беспилотника
Российские системы ПВО сбили ещё три беспилотника ВСУ в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:58
2024-05-21T12:58
2024-05-21T13:09
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё три беспилотника ВСУ в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."21 мая текущего года с 11.30 до 12.20 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, происшествия
Белгородская область, Россия, Происшествия
В Белгородской области сбили три украинских беспилотника
ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью