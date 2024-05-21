https://ria.ru/20240521/bespilotnik-1947390729.html

В Белгородской области сбили три украинских беспилотника

В Белгородской области сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 21.05.2024

В Белгородской области сбили три украинских беспилотника

Российские системы ПВО сбили ещё три беспилотника ВСУ в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:58

2024-05-21T12:58

2024-05-21T13:09

белгородская область

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё три беспилотника ВСУ в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."21 мая текущего года с 11.30 до 12.20 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240521/obstrel-1947378411.html

белгородская область

россия

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Варвара Скокшина

белгородская область, россия, происшествия