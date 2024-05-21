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Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 21.05.2024
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Курской областью, сообщили во вторник в пресс-службе Миноброны РФ. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T07:30
2024-05-21T07:30
2024-05-21T07:30
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курская область
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Курской областью, сообщили во вторник в пресс-службе Миноброны РФ. "21 мая текущего года около 07.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
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