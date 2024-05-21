https://ria.ru/20240521/bespilotnik-1947325958.html

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 21.05.2024

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Курской областью, сообщили во вторник в пресс-службе Миноброны РФ. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T07:30

2024-05-21T07:30

2024-05-21T07:30

специальная военная операция на украине

курская область

россия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Курской областью, сообщили во вторник в пресс-службе Миноброны РФ. "21 мая текущего года около 07.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240521/belgorodskaya_oblast-1947325019.html

курская область

россия

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курская область, россия