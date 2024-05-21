https://ria.ru/20240521/berbok-1947536012.html

Бербок назвала Зеленского легитимным президентом Украины

Бербок назвала Зеленского легитимным президентом Украины - РИА Новости, 21.05.2024

Бербок назвала Зеленского легитимным президентом Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает Владимира Зеленского легитимным главой государства, несмотря на то, что срок действия его полномочий на РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T22:04

2024-05-21T22:04

2024-05-21T22:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

германия

владимир зеленский

анналена бербок

дмитрий кулеба

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895665529_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_0640318617ee69671367c3f8620c1116.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает Владимира Зеленского легитимным главой государства, несмотря на то, что срок действия его полномочий на Украине закончился. "Владимир Зеленский является законным, легитимным президентом Украины. И те задачи, которые стоят перед нами, мы будем решать вместе, мы будем сопровождать процессы реформ, которые проходят на Украине. Конституции не только Украины, но и других стран (предусматривает, что - ред.) во время военного положения нельзя проводить выборы", - сказала Бербок на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве. Ее транслировали на странице украинского внешнеполитического ведомства в Facebook*.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240521/osnovatel-1947526604.html

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947522442.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, германия, владимир зеленский, анналена бербок, дмитрий кулеба