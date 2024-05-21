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"Все разрушит": немцы высмеяли заявление Бербок о Путине - РИА Новости, 21.05.2024
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15:31 21.05.2024 (обновлено: 17:47 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/berbok-1947445649.html
"Все разрушит": немцы высмеяли заявление Бербок о Путине
"Все разрушит": немцы высмеяли заявление Бербок о Путине - РИА Новости, 21.05.2024
"Все разрушит": немцы высмеяли заявление Бербок о Путине
Читатели немецкого издания Focus осудили главу Министерства иностранных дел Германии Анналену Бербок после ее заявления о том, что Запад должен "объединить все... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:31
2024-05-21T17:47
в мире
германия
россия
киев
анналена бербок
владимир путин
focus
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Читатели немецкого издания Focus осудили главу Министерства иностранных дел Германии Анналену Бербок после ее заявления о том, что Запад должен "объединить все силы сейчас, чтобы войска Владимира Путина в ближайшее время не оказались у его границ"."А зачем Путину Германия? Ему нужно подождать год или два, и тогда немецкое правительство само разрушит Германию. &lt;…&gt; Экономика России растет, а Германии – сокращается. Россия обладает природными ресурсами и состоит в БРИКС. Германия зависит от природных ресурсов и состоит в ЕС и НАТО, которые внутренне разделены", — отметил Ilka Daniel."Чтобы Россия не оказалась на нашем пороге". Госпожа Бербок хочет запугать немецких граждан. Ей нужно это сделать, чтобы вытащить из карманов налогоплательщиков еще больше денег для бедной Украины", — возмутился Thomas Bunny."По-моему, Бербок на самом деле не справляется со своими задачами, поскольку немецкие танки уже (вновь) стоят на российской границе", — поделился Brend Wilde_23176."Дама, которая играет роль министра иностранных дел, очевидно, не знает нынешней геополитической ситуации", — заключил Klaus Pagenkopf.Во вторник агентство DPA сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев, о нем ранее не объявляли по соображениям безопасности.Читайте в Дзен: "Везли прямо из Румынии": подполье рассказало об ударах по станции в Черноморске. Чего лишились ВСУ за ночь?"В руинах". Польские СМИ забили тревогу из-за катастрофы на Украине. Уничтожили самое важное
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в мире, германия, россия, киев, анналена бербок, владимир путин, focus, брикс, евросоюз
В мире, Германия, Россия, Киев, Анналена Бербок, Владимир Путин, Focus, БРИКС, Евросоюз

"Все разрушит": немцы высмеяли заявление Бербок о Путине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Читатели немецкого издания Focus осудили главу Министерства иностранных дел Германии Анналену Бербок после ее заявления о том, что Запад должен "объединить все силы сейчас, чтобы войска Владимира Путина в ближайшее время не оказались у его границ".
"А зачем Путину Германия? Ему нужно подождать год или два, и тогда немецкое правительство само разрушит Германию. <…> Экономика России растет, а Германии – сокращается. Россия обладает природными ресурсами и состоит в БРИКС. Германия зависит от природных ресурсов и состоит в ЕС и НАТО, которые внутренне разделены", — отметил Ilka Daniel.
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"Чтобы Россия не оказалась на нашем пороге". Госпожа Бербок хочет запугать немецких граждан. Ей нужно это сделать, чтобы вытащить из карманов налогоплательщиков еще больше денег для бедной Украины", — возмутился Thomas Bunny.
"По-моему, Бербок на самом деле не справляется со своими задачами, поскольку немецкие танки уже (вновь) стоят на российской границе", — поделился Brend Wilde_23176.
"Дама, которая играет роль министра иностранных дел, очевидно, не знает нынешней геополитической ситуации", — заключил Klaus Pagenkopf.
Во вторник агентство DPA сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев, о нем ранее не объявляли по соображениям безопасности.
Читайте в Дзен: "Везли прямо из Румынии": подполье рассказало об ударах по станции в Черноморске. Чего лишились ВСУ за ночь?
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