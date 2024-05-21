https://ria.ru/20240521/belgorod-1947514635.html

В Белгороде опубликовали список погибших при обрушении дома после удара ВСУ

В Белгороде опубликовали список погибших при обрушении дома после удара ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024

В Белгороде опубликовали список погибших при обрушении дома после удара ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале список погибших при частичном обрушении дома в Белгороде после удара ВСУ. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-21T19:14

2024-05-21T19:14

2024-05-22T00:20

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белгородская область

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вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 21 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале список погибших при частичном обрушении дома в Белгороде после удара ВСУ. "Это страшная трагедия, поражающая своей жестокостью и цинизмом. Как и все мы, эти люди мечтали и строили планы на будущее, но враг разрушил все это. Еще раз от всего сердца приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал глава региона.В списке значатся девять женщин, пять мужчин и трое несовершеннолетних: мальчик 2011 года рождения, а также девочки 2007 и 2016 года рождения.Ранее во вторник Следственный комитет сообщил, что в рамках уголовного дела специалисты провели генетические и другие экспертизы, по итогам которых удалось установить личности всех 17 погибших при теракте.Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном жилом доме на улице Щорса обрушился весь подъезд, а спустя час с небольшим рухнули чердачный этаж и крыша. После этого киевский режим совершил еще один обстрел. В общей сложности погибли 17 человек, еще 27 получили ранения.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240513/kurenkov-1945635014.html

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происшествия, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)