В Белгороде опубликовали список погибших при обрушении дома после удара ВСУ
Гладков опубликовал список погибших при обрушении дома в Белгороде при ударе ВСУ
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд
БЕЛГОРОД, 21 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале список погибших при частичном обрушении дома в Белгороде после удара ВСУ.
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"Это страшная трагедия, поражающая своей жестокостью и цинизмом. Как и все мы, эти люди мечтали и строили планы на будущее, но враг разрушил все это. Еще раз от всего сердца приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал глава региона.
В списке значатся девять женщин, пять мужчин и трое несовершеннолетних: мальчик 2011 года рождения, а также девочки 2007 и 2016 года рождения.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramСписок погибших при обрушении многоквартирного дома в Белгороде, опубликованный в телеграм-канале Вячеслава Гладкова
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Список погибших при обрушении многоквартирного дома в Белгороде, опубликованный в телеграм-канале Вячеслава Гладкова
Ранее во вторник Следственный комитет сообщил, что в рамках уголовного дела специалисты провели генетические и другие экспертизы, по итогам которых удалось установить личности всех 17 погибших при теракте.
Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном жилом доме на улице Щорса обрушился весь подъезд, а спустя час с небольшим рухнули чердачный этаж и крыша. После этого киевский режим совершил еще один обстрел. В общей сложности погибли 17 человек, еще 27 получили ранения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.