Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде опубликовали список погибших при обрушении дома после удара ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 21.05.2024 (обновлено: 00:20 22.05.2024)
https://ria.ru/20240521/belgorod-1947514635.html
В Белгороде опубликовали список погибших при обрушении дома после удара ВСУ
В Белгороде опубликовали список погибших при обрушении дома после удара ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024
В Белгороде опубликовали список погибших при обрушении дома после удара ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале список погибших при частичном обрушении дома в Белгороде после удара ВСУ. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-21T19:14
2024-05-22T00:20
происшествия
белгород
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945637859_0:283:3137:2048_1920x0_80_0_0_0c3b223badbd783bd859888bcb2a9d8e.jpg
БЕЛГОРОД, 21 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале список погибших при частичном обрушении дома в Белгороде после удара ВСУ. &quot;Это страшная трагедия, поражающая своей жестокостью и цинизмом. Как и все мы, эти люди мечтали и строили планы на будущее, но враг разрушил все это. Еще раз от всего сердца приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших&quot;, — написал глава региона.В списке значатся девять женщин, пять мужчин и трое несовершеннолетних: мальчик 2011 года рождения, а также девочки 2007 и 2016 года рождения.Ранее во вторник Следственный комитет сообщил, что в рамках уголовного дела специалисты провели генетические и другие экспертизы, по итогам которых удалось установить личности всех 17 погибших при теракте.Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном жилом доме на улице Щорса обрушился весь подъезд, а спустя час с небольшим рухнули чердачный этаж и крыша. После этого киевский режим совершил еще один обстрел. В общей сложности погибли 17 человек, еще 27 получили ранения.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240513/kurenkov-1945635014.html
белгород
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945637859_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_b1d4f80150b8b321152ba5eb8e12763a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
В Белгороде опубликовали список погибших при обрушении дома после удара ВСУ

Гладков опубликовал список погибших при обрушении дома в Белгороде при ударе ВСУ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд
Поврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 21 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале список погибших при частичном обрушении дома в Белгороде после удара ВСУ.
«

"Это страшная трагедия, поражающая своей жестокостью и цинизмом. Как и все мы, эти люди мечтали и строили планы на будущее, но враг разрушил все это. Еще раз от всего сердца приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал глава региона.

В списке значатся девять женщин, пять мужчин и трое несовершеннолетних: мальчик 2011 года рождения, а также девочки 2007 и 2016 года рождения.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramСписок погибших при обрушении многоквартирного дома в Белгороде, опубликованный в телеграм-канале Вячеслава Гладкова
Список погибших при обрушении многоквартирного дома в Белгороде жителей, опубликованный в телеграм-канале Вячеслава Гладкова - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Список погибших при обрушении многоквартирного дома в Белгороде, опубликованный в телеграм-канале Вячеслава Гладкова
Ранее во вторник Следственный комитет сообщил, что в рамках уголовного дела специалисты провели генетические и другие экспертизы, по итогам которых удалось установить личности всех 17 погибших при теракте.
Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном жилом доме на улице Щорса обрушился весь подъезд, а спустя час с небольшим рухнули чердачный этаж и крыша. После этого киевский режим совершил еще один обстрел. В общей сложности погибли 17 человек, еще 27 получили ранения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Спасатель МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Куренков рассказал о состоянии сотрудников МЧС после обрушения в Белгороде
13 мая, 16:05
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала