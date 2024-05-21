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Сигнал ракетной опасности в Белгороде продлился восемь минут
Сигнал ракетной опасности в Белгороде продлился восемь минут - РИА Новости, 21.05.2024
Сигнал ракетной опасности в Белгороде продлился восемь минут
Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе спустя восемь минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T07:18
2024-05-21T07:18
2024-05-21T07:18
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе спустя восемь минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе в 07.01 мск. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков в Telegram-канале.
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Сигнал ракетной опасности в Белгороде продлился восемь минут
Гладков: сигнал ракетной опасности в Белгороде продлился восемь минут