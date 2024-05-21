https://ria.ru/20240521/belgorod-1947325441.html

Сигнал ракетной опасности в Белгороде продлился восемь минут

Сигнал ракетной опасности в Белгороде продлился восемь минут - РИА Новости, 21.05.2024

Сигнал ракетной опасности в Белгороде продлился восемь минут

Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе спустя восемь минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T07:18

2024-05-21T07:18

2024-05-21T07:18

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе спустя восемь минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе в 07.01 мск. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240520/peskov-1947166502.html

белгород

белгородский район

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