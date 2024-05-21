https://ria.ru/20240521/belgorod-1947324705.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.05.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T07:04
2024-05-21T07:04
2024-05-21T07:06
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240520/devochka-1947272031.html
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности