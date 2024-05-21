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В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 21.05.2024
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T00:12
2024-05-21T00:12
2024-05-21T00:12
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происшествия
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белгородский район
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении. Белгородская мэря в своём Telegram-канале также сообщила о ракетной опасности в Шебекинском горокруге и городе Шебекино.
https://ria.ru/20240520/bespilotnik-1947211184.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности