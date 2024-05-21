В Бельгии считают, что к июлю Украина получит три миллиарда евро
Глава МИД Бельгии: Киеву к июлю будут доступны три миллиарда евро из активов РФ
Федеральный парламент Бельгии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб считает, что после утверждения решения об использовании доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине Киеву уже к июлю будут доступны порядка трех миллиардов евро.
"На заседании Совета ЕС (по общим делам - ред.) мы примем решение, которое позволит высвободить доходы от иммобилизованных российских активов, эта долгая работа, которая, наконец, завершилась, и которая поможет Украине получить уже к июлю доступ к важному финансированию в размере порядка трех миллиардов евро", - сказала она.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".