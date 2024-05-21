https://ria.ru/20240521/belgiya-1947368137.html

В Бельгии считают, что к июлю Украина получит три миллиарда евро

В Бельгии считают, что к июлю Украина получит три миллиарда евро - РИА Новости, 21.05.2024

В Бельгии считают, что к июлю Украина получит три миллиарда евро

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб считает, что после утверждения решения об использовании доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине Киеву... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:39

2024-05-21T11:39

2024-05-21T12:30

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сергей лавров

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БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб считает, что после утверждения решения об использовании доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине Киеву уже к июлю будут доступны порядка трех миллиардов евро. "На заседании Совета ЕС (по общим делам - ред.) мы примем решение, которое позволит высвободить доходы от иммобилизованных российских активов, эта долгая работа, которая, наконец, завершилась, и которая поможет Украине получить уже к июлю доступ к важному финансированию в размере порядка трех миллиардов евро", - сказала она. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240521/aktivy-1947333383.html

https://ria.ru/20240521/sovet_es-1947308808.html

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россия, украина, бельгия, аджа лябиб, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии