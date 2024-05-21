Байден отверг обвинения МУС в адрес Нетаньяху
Байден: США не считают происходящее в Газе геноцидом и отвергают обвинения МУС
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) против израильского руководства, заявил американский президент Джо Байден.
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"То, что происходит, не является геноцидом", — сказал он во время выступления в Белом доме, комментируя гибель мирного населения в Газе.
Байден добавил, что американские власти отвергают обвинения со стороны МУС в адрес израильского руководства.
США не признают решения и действия Международного уголовного суда в отношении своих граждан на законодательном уровне. "Акт о защите американских военнослужащих" был принят конгрессом, подписан президентом Джорджем Бушем в 2002 году и действует до сих пор. Норма уполномочивает администрацию "защищать" военных и должностных лиц от уголовного преследования со стороны МУС с использованием "любых необходимых и подходящих средств" для их освобождения.
В понедельник стало известно, что главный прокурор МУС Карим Хан хочет получить разрешение на арест нескольких израильских политиков. Речь идет о премьер-министре Биньямине Нетаньяху и министре обороны страны Йоаве Галанте. Кроме того, Хан намерен добиваться ордера на арест лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании и командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа. Всех их Международный уголовный суд обвинил в военных преступлениях.
Как заявили в Белом доме, США не поддерживают расследование МУС по действиям Тель-Авива в секторе Газа и не считают, что инстанция обладает полномочиями в этом вопросе.
Нетаньяху, комментируя информацию о возможной выдаче ордеров, заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону".