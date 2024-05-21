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Байден отверг обвинения МУС в адрес Нетаньяху - РИА Новости, 21.05.2024
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00:48 21.05.2024 (обновлено: 00:59 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/bayden-1947310487.html
Байден отверг обвинения МУС в адрес Нетаньяху
Байден отверг обвинения МУС в адрес Нетаньяху - РИА Новости, 21.05.2024
Байден отверг обвинения МУС в адрес Нетаньяху
США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) против израильского... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T00:48
2024-05-21T00:59
в мире
сша
международный уголовный суд
джо байден
израиль
биньямин нетаньяху
исмаил хания
хамас
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) против израильского руководства, заявил американский президент Джо Байден."То, что происходит, не является геноцидом", — сказал он во время выступления в Белом доме, комментируя гибель мирного населения в Газе.Байден добавил, что американские власти отвергают обвинения со стороны МУС в адрес израильского руководства.США не признают решения и действия Международного уголовного суда в отношении своих граждан на законодательном уровне. "Акт о защите американских военнослужащих" был принят конгрессом, подписан президентом Джорджем Бушем в 2002 году и действует до сих пор. Норма уполномочивает администрацию "защищать" военных и должностных лиц от уголовного преследования со стороны МУС с использованием "любых необходимых и подходящих средств" для их освобождения.В понедельник стало известно, что главный прокурор МУС Карим Хан хочет получить разрешение на арест нескольких израильских политиков. Речь идет о премьер-министре Биньямине Нетаньяху и министре обороны страны Йоаве Галанте. Кроме того, Хан намерен добиваться ордера на арест лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании и командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа. Всех их Международный уголовный суд обвинил в военных преступлениях.Как заявили в Белом доме, США не поддерживают расследование МУС по действиям Тель-Авива в секторе Газа и не считают, что инстанция обладает полномочиями в этом вопросе.Нетаньяху, комментируя информацию о возможной выдаче ордеров, заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону".
https://ria.ru/20240520/gosdep-1947305970.html
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в мире, сша, международный уголовный суд, джо байден, израиль, биньямин нетаньяху, исмаил хания, хамас
В мире, США, Международный уголовный суд, Джо Байден, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, ХАМАС
Байден отверг обвинения МУС в адрес Нетаньяху

Байден: США не считают происходящее в Газе геноцидом и отвергают обвинения МУС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) против израильского руководства, заявил американский президент Джо Байден.
«
"То, что происходит, не является геноцидом", — сказал он во время выступления в Белом доме, комментируя гибель мирного населения в Газе.
Байден добавил, что американские власти отвергают обвинения со стороны МУС в адрес израильского руководства.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Госдеп заявил, что МУС может преследовать Россию, но не Израиль
Вчера, 23:32
США не признают решения и действия Международного уголовного суда в отношении своих граждан на законодательном уровне. "Акт о защите американских военнослужащих" был принят конгрессом, подписан президентом Джорджем Бушем в 2002 году и действует до сих пор. Норма уполномочивает администрацию "защищать" военных и должностных лиц от уголовного преследования со стороны МУС с использованием "любых необходимых и подходящих средств" для их освобождения.
В понедельник стало известно, что главный прокурор МУС Карим Хан хочет получить разрешение на арест нескольких израильских политиков. Речь идет о премьер-министре Биньямине Нетаньяху и министре обороны страны Йоаве Галанте. Кроме того, Хан намерен добиваться ордера на арест лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании и командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа. Всех их Международный уголовный суд обвинил в военных преступлениях.
Как заявили в Белом доме, США не поддерживают расследование МУС по действиям Тель-Авива в секторе Газа и не считают, что инстанция обладает полномочиями в этом вопросе.
Нетаньяху, комментируя информацию о возможной выдаче ордеров, заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Захарова с иронией оценила реакцию США на запрос МУС об аресте Нетаньяху
00:23
 
В миреСШАМеждународный уголовный судДжо БайденИзраильБиньямин НетаньяхуИсмаил ХанияХАМАС
 
 
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