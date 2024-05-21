https://ria.ru/20240521/baltika-1947451944.html
Минобороны предложило изменить российскую границу в Балтийском море
Минобороны предложило изменить российскую границу в Балтийском море - РИА Новости, 22.05.2024
Минобороны предложило изменить российскую границу в Балтийском море
Минобороны России предложило обновить координаты госграницы в районе акватории Балтийского моря, следует из проекта нормативно-правового акта, опубликованного... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-21T15:55
2024-05-21T15:55
2024-05-22T00:19
балтийское море
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869747972_0:202:3102:1948_1920x0_80_0_0_dd162bbc9106dd6385c2448b9fc2104a.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Минобороны России предложило обновить координаты госграницы в районе акватории Балтийского моря, следует из проекта нормативно-правового акта, опубликованного на портале правовой информации. Как отметили в ведомстве, при реализации инициативы появится отсутствовавшая прежде "система прямых исходных линий на южной части российских островов" на востоке Финского залива, а также у городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области. Это позволит использовать соответствующую морскую акваторию как внутренние воды. При этом будет изменена госграница на море.Для обеспечения навигационной безопасности мореплавания скорректируют и переиздадут государственные морские навигационные карты соответствующих масштабов. Предполагается, что при принятии документа признают недействительным перечень географических координат точек, определявших положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа у материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей, утвержденный постановлением Совета министров СССР от 15 января 1985 года № 56-22. Как подчеркнуло военное ведомство, сейчас прямые исходные линии России в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию страны, что, в свою очередь, не позволяет определить внешнюю границу ее внутренних морских вод. Кроме того, как указано в пояснении к документу, географические координаты точек в свое время определили по морским навигационным картам мелкого масштаба, составленных по материалам работ середины XX века, они не в полной мере соответствуют "современной географической обстановке". Сейчас этот нормативно-правовой акт находится на стадии подготовки. Его ожидаемый срок вступления в силу — январь 2025 года.
https://ria.ru/20240509/nato-1944860115.html
https://ria.ru/20201124/narusheniya-1586135708.html
https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html
балтийское море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869747972_135:139:2680:2048_1920x0_80_0_0_9cf8b97eb45a943a7eff5137c5f8e5e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балтийское море, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Балтийское море, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны предложило изменить российскую границу в Балтийском море
Минобороны предложило обновленные координаты морской границы в Балтийском море
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Минобороны России предложило обновить координаты госграницы в районе акватории Балтийского моря, следует из проекта нормативно-правового акта, опубликованного на портале правовой информации.
Как отметили в ведомстве, при реализации инициативы появится отсутствовавшая прежде "система прямых исходных линий на южной части российских островов" на востоке Финского залива,
а также у городов Балтийск
и Зеленоградск в Калининградской области. Это позволит использовать соответствующую морскую акваторию как внутренние воды. При этом будет изменена госграница на море.
Для обеспечения навигационной безопасности мореплавания скорректируют и переиздадут государственные морские навигационные карты соответствующих масштабов.
Предполагается, что при принятии документа признают недействительным перечень географических координат точек, определявших положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа у материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана
, Балтийского и Черного морей
, утвержденный постановлением Совета министров СССР
от 15 января 1985 года № 56-22.
Как подчеркнуло военное ведомство, сейчас прямые исходные линии России в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию страны, что, в свою очередь, не позволяет определить внешнюю границу ее внутренних морских вод.
Кроме того, как указано в пояснении к документу, географические координаты точек в свое время определили по морским навигационным картам мелкого масштаба, составленных по материалам работ середины XX века, они не в полной мере соответствуют "современной географической обстановке".
Сейчас этот нормативно-правовой акт находится на стадии подготовки. Его ожидаемый срок вступления в силу — январь 2025 года.