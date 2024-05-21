https://ria.ru/20240521/baltika-1947451944.html

Минобороны предложило изменить российскую границу в Балтийском море

Минобороны предложило изменить российскую границу в Балтийском море - РИА Новости, 22.05.2024

Минобороны предложило изменить российскую границу в Балтийском море

Минобороны России предложило обновить координаты госграницы в районе акватории Балтийского моря, следует из проекта нормативно-правового акта, опубликованного... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-21T15:55

2024-05-21T15:55

2024-05-22T00:19

балтийское море

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Минобороны России предложило обновить координаты госграницы в районе акватории Балтийского моря, следует из проекта нормативно-правового акта, опубликованного на портале правовой информации. Как отметили в ведомстве, при реализации инициативы появится отсутствовавшая прежде "система прямых исходных линий на южной части российских островов" на востоке Финского залива, а также у городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области. Это позволит использовать соответствующую морскую акваторию как внутренние воды. При этом будет изменена госграница на море.Для обеспечения навигационной безопасности мореплавания скорректируют и переиздадут государственные морские навигационные карты соответствующих масштабов. Предполагается, что при принятии документа признают недействительным перечень географических координат точек, определявших положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа у материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей, утвержденный постановлением Совета министров СССР от 15 января 1985 года № 56-22. Как подчеркнуло военное ведомство, сейчас прямые исходные линии России в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию страны, что, в свою очередь, не позволяет определить внешнюю границу ее внутренних морских вод. Кроме того, как указано в пояснении к документу, географические координаты точек в свое время определили по морским навигационным картам мелкого масштаба, составленных по материалам работ середины XX века, они не в полной мере соответствуют "современной географической обстановке". Сейчас этот нормативно-правовой акт находится на стадии подготовки. Его ожидаемый срок вступления в силу — январь 2025 года.

https://ria.ru/20240509/nato-1944860115.html

https://ria.ru/20201124/narusheniya-1586135708.html

https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html

балтийское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

балтийское море, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)