Рейтинг@Mail.ru
Минобороны предложило изменить российскую границу в Балтийском море - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 21.05.2024 (обновлено: 00:19 22.05.2024)
https://ria.ru/20240521/baltika-1947451944.html
Минобороны предложило изменить российскую границу в Балтийском море
Минобороны предложило изменить российскую границу в Балтийском море - РИА Новости, 22.05.2024
Минобороны предложило изменить российскую границу в Балтийском море
Минобороны России предложило обновить координаты госграницы в районе акватории Балтийского моря, следует из проекта нормативно-правового акта, опубликованного... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-21T15:55
2024-05-22T00:19
балтийское море
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869747972_0:202:3102:1948_1920x0_80_0_0_dd162bbc9106dd6385c2448b9fc2104a.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Минобороны России предложило обновить координаты госграницы в районе акватории Балтийского моря, следует из проекта нормативно-правового акта, опубликованного на портале правовой информации. Как отметили в ведомстве, при реализации инициативы появится отсутствовавшая прежде "система прямых исходных линий на южной части российских островов" на востоке Финского залива, а также у городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области. Это позволит использовать соответствующую морскую акваторию как внутренние воды. При этом будет изменена госграница на море.Для обеспечения навигационной безопасности мореплавания скорректируют и переиздадут государственные морские навигационные карты соответствующих масштабов. Предполагается, что при принятии документа признают недействительным перечень географических координат точек, определявших положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа у материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей, утвержденный постановлением Совета министров СССР от 15 января 1985 года № 56-22. Как подчеркнуло военное ведомство, сейчас прямые исходные линии России в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию страны, что, в свою очередь, не позволяет определить внешнюю границу ее внутренних морских вод. Кроме того, как указано в пояснении к документу, географические координаты точек в свое время определили по морским навигационным картам мелкого масштаба, составленных по материалам работ середины XX века, они не в полной мере соответствуют "современной географической обстановке". Сейчас этот нормативно-правовой акт находится на стадии подготовки. Его ожидаемый срок вступления в силу — январь 2025 года.
https://ria.ru/20240509/nato-1944860115.html
https://ria.ru/20201124/narusheniya-1586135708.html
https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html
балтийское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869747972_135:139:2680:2048_1920x0_80_0_0_9cf8b97eb45a943a7eff5137c5f8e5e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
балтийское море, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Балтийское море, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны предложило изменить российскую границу в Балтийском море

Минобороны предложило обновленные координаты морской границы в Балтийском море

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКорвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море
Корвет Стойкий и ракетный катер Заречный во время выхода кораблей Балтийского флота в море - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Корвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Минобороны России предложило обновить координаты госграницы в районе акватории Балтийского моря, следует из проекта нормативно-правового акта, опубликованного на портале правовой информации.
Как отметили в ведомстве, при реализации инициативы появится отсутствовавшая прежде "система прямых исходных линий на южной части российских островов" на востоке Финского залива, а также у городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области. Это позволит использовать соответствующую морскую акваторию как внутренние воды. При этом будет изменена госграница на море.
Вид на Балтийскую косу в Балтийске - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Необходимо нейтрализовать. В США пригрозили российскому городу
9 мая, 08:57
Для обеспечения навигационной безопасности мореплавания скорректируют и переиздадут государственные морские навигационные карты соответствующих масштабов.
Предполагается, что при принятии документа признают недействительным перечень географических координат точек, определявших положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа у материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей, утвержденный постановлением Совета министров СССР от 15 января 1985 года № 56-22.
Американский эсминец Джон Маккейн - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
Эксперт объяснил, почему США оспаривают территориальные воды России
24 ноября 2020, 17:59
Как подчеркнуло военное ведомство, сейчас прямые исходные линии России в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию страны, что, в свою очередь, не позволяет определить внешнюю границу ее внутренних морских вод.
Кроме того, как указано в пояснении к документу, географические координаты точек в свое время определили по морским навигационным картам мелкого масштаба, составленных по материалам работ середины XX века, они не в полной мере соответствуют "современной географической обстановке".
Сейчас этот нормативно-правовой акт находится на стадии подготовки. Его ожидаемый срок вступления в силу — январь 2025 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Запад лезет на те же грабли, что и в 41-м
8 мая, 08:00
 
Балтийское мореРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала