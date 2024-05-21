https://ria.ru/20240521/ates-1947313616.html

Россия на встречах АТЭС выступила против политизированного протекционизма

Россия на встречах АТЭС выступила против политизированного протекционизма - РИА Новости, 21.05.2024

Россия на встречах АТЭС выступила против политизированного протекционизма

Россия на встречах в рамках АТЭС выступила против политизированного протекционизма и санкций, сообщило посольство РФ в Перу. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T02:02

2024-05-21T02:02

2024-05-21T02:02

россия

перу

лима (город)

всемирная торговая организация (вто)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 мая - РИА Новости. Россия на встречах в рамках АТЭС выступила против политизированного протекционизма и санкций, сообщило посольство РФ в Перу. Российская делегация во главе с послом по особым поручениям МИД России, старшим должностным лицом России в АТЭС Маратом Бердыевым 4-18 мая приняла участие в комплексе мероприятий в рамках председательства Перу в форуме "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество". В частности, прошли совещания министров по торговле, по делам женщин. "В российском выступлении отметили важность сохранения открытого характера международной торговли на основе правил ВТО, продвижения инклюзивных интеграционных проектов, а также противодействия политизированному протекционизму, односторонним ограничительным мерам и искусственным разрывам трансграничных цепочек поставок", - сообщило посольство. Россия также анонсировала проведение "на полях" саммита АТЭС в ноябре этого года очередного конкурса женщин-предпринимателей (APEC BEST Award). Третий кластер мероприятий АТЭС-2024 пройдет в августе в Лиме.

https://ria.ru/20240516/ekonomika-1946474166.html

https://ria.ru/20231114/ates-1909484085.html

россия

перу

лима (город)

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россия, перу, лима (город), всемирная торговая организация (вто)