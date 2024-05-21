https://ria.ru/20240521/ates-1947313616.html
Россия на встречах АТЭС выступила против политизированного протекционизма
Россия на встречах АТЭС выступила против политизированного протекционизма - РИА Новости, 21.05.2024
Россия на встречах АТЭС выступила против политизированного протекционизма
Россия на встречах в рамках АТЭС выступила против политизированного протекционизма и санкций, сообщило посольство РФ в Перу. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T02:02
2024-05-21T02:02
2024-05-21T02:02
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перу
лима (город)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 мая - РИА Новости. Россия на встречах в рамках АТЭС выступила против политизированного протекционизма и санкций, сообщило посольство РФ в Перу. Российская делегация во главе с послом по особым поручениям МИД России, старшим должностным лицом России в АТЭС Маратом Бердыевым 4-18 мая приняла участие в комплексе мероприятий в рамках председательства Перу в форуме "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество". В частности, прошли совещания министров по торговле, по делам женщин. "В российском выступлении отметили важность сохранения открытого характера международной торговли на основе правил ВТО, продвижения инклюзивных интеграционных проектов, а также противодействия политизированному протекционизму, односторонним ограничительным мерам и искусственным разрывам трансграничных цепочек поставок", - сообщило посольство. Россия также анонсировала проведение "на полях" саммита АТЭС в ноябре этого года очередного конкурса женщин-предпринимателей (APEC BEST Award). Третий кластер мероприятий АТЭС-2024 пройдет в августе в Лиме.
https://ria.ru/20240516/ekonomika-1946474166.html
https://ria.ru/20231114/ates-1909484085.html
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перу
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россия, перу, лима (город), всемирная торговая организация (вто)
Россия, Перу, Лима (город), Всемирная торговая организация (ВТО)
Россия на встречах АТЭС выступила против политизированного протекционизма
РФ на встречах в рамках АТЭС выступила против политизированного протекционизма