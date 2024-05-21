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В ДНР во вторник из-за атак ВСУ погиб мирный житель, еще четверо ранены - РИА Новости, 21.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/ataki-1947531411.html
В ДНР во вторник из-за атак ВСУ погиб мирный житель, еще четверо ранены
В ДНР во вторник из-за атак ВСУ погиб мирный житель, еще четверо ранены - РИА Новости, 21.05.2024
В ДНР во вторник из-за атак ВСУ погиб мирный житель, еще четверо ранены
Мирный житель погиб, еще четыре пострадали во вторник в ДНР в результате атак украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T21:19
2024-05-21T21:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще четыре пострадали во вторник в ДНР в результате атак украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Мирный житель погиб, еще четыре человека пострадали сегодня в результате украинских атак. При обстреле со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Петровского района Донецка погиб мужчина 1961 года рождения, ранена женщина 1948 года рождения. У остановки "Трест" пострадал водитель муниципального автобуса по маршруту №42 - мужчина 1964 года рождения. Транспортное средство было атаковано дроном-камикадзе. Кроме того, боеприпасом, сброшенным с БПЛА противника, в этом же районе ранен мужчина 2002 года рождения. Также тяжелые ранения получил мужчина 1982 года рождения в результате обстрела Кировского района столицы региона", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР добавил, что во вторник получили повреждения девять жилых домов в Петровском районе Донецка и в Макеевке, торговый центр в Петровском районе Донецка. Повреждены также линии электропередач котельная, автомобиль и автобус маршрута №42 в Горловке, еще одна машина была уничтожена в результате обстрела города со стороны ВСУ. Пушилин подытожил, что в общей сложности во вторник украинские войска 20 раз обстреляли ДНР, выпустив 49 боеприпасов. ВСУ применяли реактивную и ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, миномет 120 миллиметров, ударные беспилотники и дроны-камикадзе.
https://ria.ru/20240521/rezervy-1947403111.html
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в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В ДНР во вторник из-за атак ВСУ погиб мирный житель, еще четверо ранены

Пушилин: в ДНР во вторник из-за атак ВСУ погиб мирный житель, еще четверо ранены

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще четыре пострадали во вторник в ДНР в результате атак украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«
"Мирный житель погиб, еще четыре человека пострадали сегодня в результате украинских атак. При обстреле со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Петровского района Донецка погиб мужчина 1961 года рождения, ранена женщина 1948 года рождения. У остановки "Трест" пострадал водитель муниципального автобуса по маршруту №42 - мужчина 1964 года рождения. Транспортное средство было атаковано дроном-камикадзе. Кроме того, боеприпасом, сброшенным с БПЛА противника, в этом же районе ранен мужчина 2002 года рождения. Также тяжелые ранения получил мужчина 1982 года рождения в результате обстрела Кировского района столицы региона", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР добавил, что во вторник получили повреждения девять жилых домов в Петровском районе Донецка и в Макеевке, торговый центр в Петровском районе Донецка. Повреждены также линии электропередач котельная, автомобиль и автобус маршрута №42 в Горловке, еще одна машина была уничтожена в результате обстрела города со стороны ВСУ.
Пушилин подытожил, что в общей сложности во вторник украинские войска 20 раз обстреляли ДНР, выпустив 49 боеприпасов. ВСУ применяли реактивную и ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, миномет 120 миллиметров, ударные беспилотники и дроны-камикадзе.
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Вчера, 13:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецкДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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