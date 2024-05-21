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ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 21.05.2024
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22:00 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/ataka-1947535744.html
ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Белгородской области
ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 21.05.2024
ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района, находившаяся за рулем женщина ранена, сообщил губернатор РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T22:00
2024-05-21T22:00
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района, находившаяся за рулем женщина ранена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района. В результате взрыва пострадала женщина, которая была за рулем автомобиля", - написал глава региона.Отмечается, что пострадавшая смогла самостоятельно обратиться за помощью во вторую городскую больницу, у нее осколочное ранение бедра. Добавляется, что врачи оказали всю необходимую помощь, дальнейшее лечение женщина будет проходить амбулаторно, от госпитализации она отказалась.
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происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали гражданскую машину в Белгородской области, водитель ранен

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района, находившаяся за рулем женщина ранена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района. В результате взрыва пострадала женщина, которая была за рулем автомобиля", - написал глава региона.
Отмечается, что пострадавшая смогла самостоятельно обратиться за помощью во вторую городскую больницу, у нее осколочное ранение бедра. Добавляется, что врачи оказали всю необходимую помощь, дальнейшее лечение женщина будет проходить амбулаторно, от госпитализации она отказалась.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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