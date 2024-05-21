https://ria.ru/20240521/ataka-1947535744.html

ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Белгородской области

ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 21.05.2024

ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района, находившаяся за рулем женщина ранена, сообщил губернатор РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T22:00

2024-05-21T22:00

2024-05-21T22:00

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района, находившаяся за рулем женщина ранена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района. В результате взрыва пострадала женщина, которая была за рулем автомобиля", - написал глава региона.Отмечается, что пострадавшая смогла самостоятельно обратиться за помощью во вторую городскую больницу, у нее осколочное ранение бедра. Добавляется, что врачи оказали всю необходимую помощь, дальнейшее лечение женщина будет проходить амбулаторно, от госпитализации она отказалась.

https://ria.ru/20240519/devochka-1947034404.html

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины