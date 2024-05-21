https://ria.ru/20240521/asad-1947352844.html
У супруги президента Сирии диагностировали лейкемию
У супруги президента Сирии диагностировали лейкемию - РИА Новости, 21.05.2024
У супруги президента Сирии диагностировали лейкемию
У жены президента Сирии Башара Асада Асмы выявили онкологическое заболевание, следует из заявления канцелярии главы государства. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:49
2024-05-21T10:49
2024-05-21T12:45
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асма асад
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. У жены президента Сирии Башара Асада Асмы выявили онкологическое заболевание, следует из заявления канцелярии главы государства."После того как у первой леди Асмы Асад были обнаружены несколько симптомов и клинических признаков (болезни. — Прим. ред.) и проведен комплексный ряд медицинских анализов и обследований, ей был поставлен диагноз "острый миелоидный лейкоз", — говорится в документе.Асма Асад временно откажется от участия в публичных мероприятиях и будет соблюдать "социальное дистанцирование".В августе 2018 года у жены сирийского президента обнаружили злокачественную опухоль груди на ранней стадии. В конце января 2019 года врачи провели успешную операцию по ее удалению. В августе 2019 года канцелярия президентского дворца сообщила, что Асма Асад победила болезнь.
https://ria.ru/20240322/middlton-1935046911.html
https://ria.ru/20240521/nauka-1947205191.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, в мире, башар асад, асма асад
Сирия, В мире, Башар Асад, Асма Асад
У супруги президента Сирии диагностировали лейкемию
У супруги президента Сирии Асмы Асад диагностировали лейкемию