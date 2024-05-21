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СМИ: российская армия восстанавливается быстрее, чем ожидали на Западе - РИА Новости, 21.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:48 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/armiya-1947474887.html
СМИ: российская армия восстанавливается быстрее, чем ожидали на Западе
СМИ: российская армия восстанавливается быстрее, чем ожидали на Западе - РИА Новости, 21.05.2024
СМИ: российская армия восстанавливается быстрее, чем ожидали на Западе
Американские и европейские военные чиновники, ранее заявлявшие о якобы больших военных потерях российской армии, в последние месяцы стали признавать, что она... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T16:48
2024-05-21T16:48
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
вооруженные силы рф
нато
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Американские и европейские военные чиновники, ранее заявлявшие о якобы больших военных потерях российской армии, в последние месяцы стали признавать, что она восстанавливается куда быстрее, чем они ожидали, пишет издание Defense News. Издание обращает внимание на то, как на протяжении последних месяцев менялись комментарии американских чиновников относительно способности российской армии восстанавливаться. Ранее американцы обсуждали потери РФ за весь период спецоперации, но к апрелю "тон изменился". Как пишет издание, американские чиновники начали признавать, что Россия восстанавливается быстрее, чем ожидали в США. "Европейские и американские представители министерства обороны, а также эксперты по российской армии заявили Defense News, что силы Кремля восстанавливаются быстрее, чем ожидалось", - добавляет издание. Подчеркивается, что если Москва продолжит восстанавливать свои силы быстрее, чем ожидалось, это "может стать долгосрочной и, возможно, более дорогостоящей проблемой для НАТО", ссылаясь на действующее финансирование Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". РФ начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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россия, украина, в мире, вооруженные силы рф, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ, НАТО
СМИ: российская армия восстанавливается быстрее, чем ожидали на Западе

Defense News: российская армия восстанавливается быстрее, чем ожидали на Западе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Американские и европейские военные чиновники, ранее заявлявшие о якобы больших военных потерях российской армии, в последние месяцы стали признавать, что она восстанавливается куда быстрее, чем они ожидали, пишет издание Defense News.
Издание обращает внимание на то, как на протяжении последних месяцев менялись комментарии американских чиновников относительно способности российской армии восстанавливаться. Ранее американцы обсуждали потери РФ за весь период спецоперации, но к апрелю "тон изменился". Как пишет издание, американские чиновники начали признавать, что Россия восстанавливается быстрее, чем ожидали в США.
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"Европейские и американские представители министерства обороны, а также эксперты по российской армии заявили Defense News, что силы Кремля восстанавливаются быстрее, чем ожидалось", - добавляет издание. Подчеркивается, что если Москва продолжит восстанавливать свои силы быстрее, чем ожидалось, это "может стать долгосрочной и, возможно, более дорогостоящей проблемой для НАТО", ссылаясь на действующее финансирование Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
РФ начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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