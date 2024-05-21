https://ria.ru/20240521/arest-1947336153.html
Суд арестовал автомобили и мотоцикл экс-замминистра обороны Иванова
Суд арестовал автомобили и мотоцикл экс-замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 21.05.2024
Суд арестовал автомобили и мотоцикл экс-замминистра обороны Иванова
Суд арестовал два автомобиля и мотоцикл, принадлежавшие временно отстраненному от должности замминистра обороны Тимуру Иванову, выяснил корреспондент РИА... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T09:36
2024-05-21T09:36
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Суд арестовал два автомобиля и мотоцикл, принадлежавшие временно отстраненному от должности замминистра обороны Тимуру Иванову, выяснил корреспондент РИА Новости на основе открытых баз данных. Речь идет о минивэне Mercedes-Benz V-класса и внедорожнике Chevrolet Suburban. Эти машины были указаны в декларации Иванова за 2019 год. Оба автомобиля в феврале 2023-го перешли его бывшей жене. В апреле, по данным РИА Новости, Светлана Иванова выставила внедорожник на продажу после ДТП. Согласно сервису Avtoface, на обе машины наложены ограничения, как и на спортивный мотоцикл MV Agusta, появившийся в декларации в 2019 году. Его Иванов в 2022-м переоформил на своего отца.Как следует из базы данных столичных судов общей юрисдикции, Басманный суд 8 мая удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество в рамках уголовного дела. При этом номер дела в картотеке совпадает с номером постановления, указанного при проверке через вышеуказанный сервис наложенных ограничений на автомобили и мотоцикл. Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, обвинили во взяточничестве в особо крупном размере и арестовали до 23 июня. Следствие полагает, что чиновник вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. По информации адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяют взятки на сумму около миллиарда рублей, его временно отстранили от должности.
https://ria.ru/20240518/fomin-1946876792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, тимур иванов, mercedes, chevrolet
Происшествия, Москва, Тимур Иванов, Mercedes, Chevrolet
Суд арестовал автомобили и мотоцикл экс-замминистра обороны Иванова
Суд арестовал люксовые автомобили и мотоцикл экс-замминистра обороны Иванова
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Суд арестовал два автомобиля и мотоцикл, принадлежавшие временно отстраненному от должности замминистра обороны Тимуру Иванову, выяснил корреспондент РИА Новости на основе открытых баз данных.
Речь идет о минивэне Mercedes-Benz
V-класса и внедорожнике Chevrolet
Suburban. Эти машины были указаны в декларации Иванова за 2019 год. Оба автомобиля в феврале 2023-го перешли его бывшей жене. В апреле, по данным РИА Новости, Светлана Иванова выставила внедорожник на продажу после ДТП.
Согласно сервису Avtoface, на обе машины наложены ограничения, как и на спортивный мотоцикл MV Agusta, появившийся в декларации в 2019 году. Его Иванов в 2022-м переоформил на своего отца.
Как следует из базы данных столичных судов общей юрисдикции, Басманный суд 8 мая удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество в рамках уголовного дела. При этом номер дела в картотеке совпадает с номером постановления, указанного при проверке через вышеуказанный сервис наложенных ограничений на автомобили и мотоцикл.
Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, обвинили во взяточничестве в особо крупном размере и арестовали до 23 июня. Следствие полагает, что чиновник вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
По информации адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяют взятки на сумму около миллиарда рублей, его временно отстранили от должности.