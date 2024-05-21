https://ria.ru/20240521/arest-1947336153.html

Суд арестовал автомобили и мотоцикл экс-замминистра обороны Иванова

Суд арестовал автомобили и мотоцикл экс-замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 21.05.2024

Суд арестовал автомобили и мотоцикл экс-замминистра обороны Иванова

Суд арестовал два автомобиля и мотоцикл, принадлежавшие временно отстраненному от должности замминистра обороны Тимуру Иванову, выяснил корреспондент РИА... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T09:36

2024-05-21T09:36

2024-05-21T11:16

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Суд арестовал два автомобиля и мотоцикл, принадлежавшие временно отстраненному от должности замминистра обороны Тимуру Иванову, выяснил корреспондент РИА Новости на основе открытых баз данных. Речь идет о минивэне Mercedes-Benz V-класса и внедорожнике Chevrolet Suburban. Эти машины были указаны в декларации Иванова за 2019 год. Оба автомобиля в феврале 2023-го перешли его бывшей жене. В апреле, по данным РИА Новости, Светлана Иванова выставила внедорожник на продажу после ДТП. Согласно сервису Avtoface, на обе машины наложены ограничения, как и на спортивный мотоцикл MV Agusta, появившийся в декларации в 2019 году. Его Иванов в 2022-м переоформил на своего отца.Как следует из базы данных столичных судов общей юрисдикции, Басманный суд 8 мая удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество в рамках уголовного дела. При этом номер дела в картотеке совпадает с номером постановления, указанного при проверке через вышеуказанный сервис наложенных ограничений на автомобили и мотоцикл. Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, обвинили во взяточничестве в особо крупном размере и арестовали до 23 июня. Следствие полагает, что чиновник вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. По информации адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяют взятки на сумму около миллиарда рублей, его временно отстранили от должности.

https://ria.ru/20240518/fomin-1946876792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, тимур иванов, mercedes, chevrolet