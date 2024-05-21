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Антонов уличил США в лицемерии из-за оценок решений МУС по России и Израилю - РИА Новости, 21.05.2024
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04:25 21.05.2024 (обновлено: 07:30 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/antonov-1947318287.html
Антонов уличил США в лицемерии из-за оценок решений МУС по России и Израилю
Антонов уличил США в лицемерии из-за оценок решений МУС по России и Израилю - РИА Новости, 21.05.2024
Антонов уличил США в лицемерии из-за оценок решений МУС по России и Израилю
Оценки, которые США дали действиям Международного уголовного суда в отношении России и Израиля — образчик двойных стандартов и лицемерия, заявил посол в... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T04:25
2024-05-21T07:30
россия
сша
израиль
международный уголовный суд
в мире
анатолий антонов
биньямин нетаньяху
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Оценки, которые США дали действиям Международного уголовного суда в отношении России и Израиля — образчик двойных стандартов и лицемерия, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Это очередной образчик двойных стандартов и парада американского лицемерия. Власти США отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников. Однако без зазрения совести используют данный псевдоюридический инструмент против тех, кого они считают врагами", — говорится в комментарии Антонова, распространенном российским посольством.Как отметил глава дипмиссии, ни у кого не должно быть иллюзий "относительно кощунственной политики Соединенных Штатов, эксплуатирующих правозащитную проблематику ради одного — сведения счетов с неугодными государствами"."Видимо, это и есть тот самый "порядок, основанный на правилах", — заключил Антонов.В понедельник шеф Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что США продолжат поддерживать МУС относительно расследования украинских событий, несмотря на требование главного прокурора суда выдать ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что Международный уголовный суд может распространять свою юрисдикцию на Россию, но не на Израиль, хотя обе страны не являются членами МУС. Сами США при этом отрицают решения и действия Международного уголовного суда в отношении своих граждан на законодательном уровне.В понедельник стало известно, что главный прокурор МУС Карим Хан хочет получить разрешение на арест нескольких израильских политиков. Речь идет о премьер-министре Биньямине Нетаньяху и министре обороны страны Йоаве Галанте. Кроме того, Хан намерен добиваться ордера на арест лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании и командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа. Всех их Международный уголовный суд обвинил в военных преступлениях.Нетаньяху, комментируя информацию о возможной выдаче ордеров, заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону".В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины.
https://ria.ru/20240521/zakharova-1947309350.html
https://ria.ru/20240521/bayden-1947310487.html
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россия, сша, израиль, международный уголовный суд, в мире, анатолий антонов, биньямин нетаньяху, министерство обороны сша, ллойд остин, хамас
Россия, США, Израиль, Международный уголовный суд, В мире, Анатолий Антонов, Биньямин Нетаньяху, Министерство обороны США, Ллойд Остин, ХАМАС
Антонов уличил США в лицемерии из-за оценок решений МУС по России и Израилю

Антонов уличил США в лицемерии из-за оценок действий МУС в адрес РФ и Израиля

© Фото : Посольство РФ в СШАПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Посольство РФ в США
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Оценки, которые США дали действиям Международного уголовного суда в отношении России и Израиля — образчик двойных стандартов и лицемерия, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Это очередной образчик двойных стандартов и парада американского лицемерия. Власти США отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников. Однако без зазрения совести используют данный псевдоюридический инструмент против тех, кого они считают врагами", — говорится в комментарии Антонова, распространенном российским посольством.
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Как отметил глава дипмиссии, ни у кого не должно быть иллюзий "относительно кощунственной политики Соединенных Штатов, эксплуатирующих правозащитную проблематику ради одного — сведения счетов с неугодными государствами".
"Видимо, это и есть тот самый "порядок, основанный на правилах", — заключил Антонов.
В понедельник шеф Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что США продолжат поддерживать МУС относительно расследования украинских событий, несмотря на требование главного прокурора суда выдать ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что Международный уголовный суд может распространять свою юрисдикцию на Россию, но не на Израиль, хотя обе страны не являются членами МУС. Сами США при этом отрицают решения и действия Международного уголовного суда в отношении своих граждан на законодательном уровне.
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В понедельник стало известно, что главный прокурор МУС Карим Хан хочет получить разрешение на арест нескольких израильских политиков. Речь идет о премьер-министре Биньямине Нетаньяху и министре обороны страны Йоаве Галанте. Кроме того, Хан намерен добиваться ордера на арест лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании и командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа. Всех их Международный уголовный суд обвинил в военных преступлениях.
Нетаньяху, комментируя информацию о возможной выдаче ордеров, заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону".
В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины.
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