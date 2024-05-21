https://ria.ru/20240521/allergiya-1947316070.html

ЛДПР внесет законопроект о праве переходить на удаленку в период аллергии

ЛДПР внесет законопроект о праве переходить на удаленку в период аллергии - РИА Новости, 21.05.2024

ЛДПР внесет законопроект о праве переходить на удаленку в период аллергии

Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносят в Госдуму законопроект о праве работников переводиться на дистанционную работу в период... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T03:09

2024-05-21T03:09

2024-05-21T03:09

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

сергей леонов

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносят в Госдуму законопроект о праве работников переводиться на дистанционную работу в период сезонной аллергии при наличии соответствующего медицинского заключения, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроект предусматривает порядок временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу в период сезонной аллергии работника и очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим сезонную аллергию", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, инициативой предлагается ввести очередность предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска для работников с аллергией, по мнению авторов законопроекта, для них отпуск должен предоставляться в приоритетном порядке в то время, когда у них начинается аллергия. "Сезонная аллергия для многих людей - это испытание. Поэтому мы разработали законопроект, который позволяет работнику работать удаленно по решению работодателя в такой аллергенный период. Этот сезон может длиться месяц или полтора, а может и две недели. Все зависит от того, на что у человека аллергия. Для самого человека это большой плюс, так как он не будет активно контактировать с аллергенами", - рассказал РИА Новости замглавы фракции ЛДПР Сергей Леонов. По его словам, если у человека будет возможность в приоритетном порядке уходить в отпуск в то или иное время года, когда цветет растение, на которое у него аллергия, то он тогда сможет уезжать в другой регион с иным климатом, даже в пределах РФ. Депутат считает, что такие поездки смогут привести к тому, что аллергия ослабнет или исчезнет.

https://ria.ru/20240520/nalog-1947225120.html

https://realty.ria.ru/20240520/gosduma-1947218214.html

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общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, сергей леонов