ЛДПР внесет законопроект о праве переходить на удаленку в период аллергии
ЛДПР внесет в ГД проект о праве перейти на удаленку в период сезонной аллергии
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносят в Госдуму законопроект о праве работников переводиться на дистанционную работу в период сезонной аллергии при наличии соответствующего медицинского заключения, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Законопроект предусматривает порядок временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу в период сезонной аллергии работника и очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим сезонную аллергию", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, инициативой предлагается ввести очередность предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска для работников с аллергией, по мнению авторов законопроекта, для них отпуск должен предоставляться в приоритетном порядке в то время, когда у них начинается аллергия.
"Сезонная аллергия для многих людей - это испытание. Поэтому мы разработали законопроект, который позволяет работнику работать удаленно по решению работодателя в такой аллергенный период. Этот сезон может длиться месяц или полтора, а может и две недели. Все зависит от того, на что у человека аллергия. Для самого человека это большой плюс, так как он не будет активно контактировать с аллергенами", - рассказал РИА Новости замглавы фракции ЛДПР Сергей Леонов.
По его словам, если у человека будет возможность в приоритетном порядке уходить в отпуск в то или иное время года, когда цветет растение, на которое у него аллергия, то он тогда сможет уезжать в другой регион с иным климатом, даже в пределах РФ. Депутат считает, что такие поездки смогут привести к тому, что аллергия ослабнет или исчезнет.