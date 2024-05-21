https://ria.ru/20240521/aktsiya-1947244385.html

Всероссийская акция #МСПспасибо пройдет в рамках Дня предпринимательства

Всероссийская акция #МСПспасибо пройдет в рамках Дня предпринимательства - РИА Новости, 21.05.2024

Всероссийская акция #МСПспасибо пройдет в рамках Дня предпринимательства

В преддверии дня предпринимательства, который ежегодно отмечается в России 26 мая, Корпорация МСП (КМСП) проводит специальную акцию #МСПспасибо, которая... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T10:00

2024-05-21T10:00

2024-05-21T10:00

россия

александр исаевич

александр новак

корпорация мсп

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. В преддверии дня предпринимательства, который ежегодно отмечается в России 26 мая, Корпорация МСП (КМСП) проводит специальную акцию #МСПспасибо, которая призвана объединить малый и средний бизнес с их потребителями, сообщает пресс-служба компании.Для того, чтобы принять участие в акции предпринимателям необходимо заполнить анкету с описанием своего бизнеса в виртуальном городе Цифровой платформы МСП.РФ. В День предпринимателя информация о компании появится на Яндекс.Картах, говорится в сообщении.Созданный онлайн-город МСП станет также площадкой, где каждый желающий сможет найти любимые места — магазин, кафе, парикмахерскую и т.д. — и поблагодарить их владельцев и сотрудников за работу. Достаточно открыть визитку нужной организации и поставить ей пять звезд. Это будет личное #МСПспасибо.По словам генерального директора КМСП Александра Исаевича, сегодня малый и средний бизнес — это именно то, что окружает нас буквально на каждом шагу, создает привычный комфорт рядом."Мы уже привыкли и часто не замечаем, насколько большую роль МСП играет в нашей жизни. А ведь девять из десяти заведений общепита — это малый и средний бизнес, восемь из десяти цветочных магазинов, три из четырех такси — это все также МСП. Одна из проблем малых компаний, особенно микробизнеса — низкая узнаваемость и слабая информированность о нем потребителей. Они могут не знать даже о том, что буквально на соседней улице есть нужный магазин или оказываются необходимые услуги. При этом бизнес не всегда может позволить себе рекламную кампанию даже в пределах района расположения", — отметил Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.Там напомнили, что КМСП проводит акцию в День предпринимателя уже во второй раз. В ходе нее жители страны могут сказать малому и среднему бизнесу #МСПспасибо. В знак поддержки и благодарности тем, кто работает каждый день для людей и ради людей. Также в этот день в регионах проводятся мероприятия в поддержку предпринимателей, организуются дискуссии для обсуждения актуальных проблем и вопросов МСП. Поддержка бизнеса в России осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

https://ria.ru/20240508/isaevich-1944606603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, александр исаевич, александр новак, корпорация мсп