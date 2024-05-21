https://ria.ru/20240521/aktivy-1947539664.html

В России предупредили ЕС о последствиях махинаций с активами

В России предупредили ЕС о последствиях махинаций с активами - РИА Новости, 21.05.2024

В России предупредили ЕС о последствиях махинаций с активами

Европейский союз столкнется с непредсказуемыми последствиями из-за махинаций с доходами от замороженных российских активов, заявили в постоянном... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T22:38

2024-05-21T22:38

2024-05-21T23:57

экономика

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евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Европейский союз столкнется с непредсказуемыми последствиями из-за махинаций с доходами от замороженных российских активов, заявили в постоянном представительстве России при ЕС. "Последствия созданного прецедента однозначно будут иметь непредсказуемый характер, в том числе для еврозоны, экономики стран — членов блока, инвестиционного климата. Предсказуемо только одно: рано или поздно ЕСовцы будут вынуждены вернуть нашей стране украденное", — говорится в письменном комментарии дипмиссии, поступившем в РИА Новости.Там также добавили, что Евросоюз считает себя вправе украсть доверенные ему активы и превращает воровство в инструмент своей внешней политики. В постпредстве отметили, что Брюссель "открыл новую страницу в истории как международных валютно-финансовых отношений, так и собственной интеграции"."Это наглядный пример того, что из себя представляют "европейские ценности" и насаждаемый западниками "порядок, основанный на правилах". В данном конкретном случае одним из таких "правил" стало придуманное в евроквартале некое "юридическое обоснование" для махинаций с доходами от незаконно заблокированных активов Банка России", — подчеркнули в дипмиссии.Совет ЕС во вторник окончательно утвердил решение о направлении 90% получаемых депозитариями доходов от замороженных российских активов в бюджет Евросоюза для оказания военной помощи Киеву, а также на программы Брюсселя по восстановлению Украины. При этом 10% от общей суммы доходов депозитария, где непосредственно находятся средства, смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков. В Еврокомиссии рассчитывают, что после утверждения этого решения первый предварительный платеж на эти цели в размере примерно двух миллиардов евро может быть осуществлен уже в июле. Как заявляли в Кремле, принятие таких решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва также может не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ.

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947335931.html

https://ria.ru/20240518/aktivy-1946865317.html

https://ria.ru/20240516/aktivy-1946502347.html

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экономика, россия, украина, европа, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии