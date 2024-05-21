https://ria.ru/20240521/aktivy-1947505685.html

Лондон не исключает принятие новых мер по замороженным активам России

Лондон не исключает принятие новых мер по замороженным активам России - РИА Новости, 21.05.2024

Лондон не исключает принятие новых мер по замороженным активам России

Великобритания не исключает применение дальнейших мер непосредственно по отношению к замороженным активам РФ после использования доходов с них для поддержки... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T18:41

2024-05-21T18:41

2024-05-21T18:41

россия

украина

великобритания

дэвид кэмерон

сергей лавров

евросоюз

g7

euroclear

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Великобритания не исключает применение дальнейших мер непосредственно по отношению к замороженным активам РФ после использования доходов с них для поддержки Украины, заявил во вторник глава британского МИД Дэвид Кэмерон. Совет ЕС во вторник утвердил решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов на военную помощь Украине. Оно предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также программ по восстановлению. Еще 10% депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков. "Я думаю, очень важно сказать, что мы не исключаем принятие дальнейших мер по отношению к самим замороженным активам. Я считаю, что может настать время, когда Россия будет платить или ей придется выплатить репарации Украине за нанесенный ущерб, и на этом этапе эти базовые активы, которые мы всё ещё удерживаем, могут сыграть очень важную роль", - сказал Кэмерон, отвечая на вопросы в палате лордов британского парламента. Трансляция велась на сайте парламента. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.

https://ria.ru/20240415/politico-1940100509.html

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947335931.html

https://ria.ru/20240409/aktivy-1938934847.html

россия

украина

великобритания

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россия, украина, великобритания, дэвид кэмерон, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии