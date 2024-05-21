https://ria.ru/20240521/aktivy-1947425139.html

Совет ЕС утвердил решение по замороженным российским активам

Совет ЕС утвердил решение по замороженным российским активам - РИА Новости, 21.05.2024

Совет ЕС утвердил решение по замороженным российским активам

Совет ЕС во вторник утвердил решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов на военную помощь Украине, следует из... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:46

2024-05-21T14:46

2024-05-21T15:18

россия

киев

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Совет ЕС во вторник утвердил решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов на военную помощь Украине, следует из распространенного Советом заявления."Совет ЕС сегодня утвердил ряд правовых актов, гарантирующих, что чистая прибыль, полученная депозитариями в ЕС от чрезвычайных доходов (от замороженных российских активов - ред.) будет использована для дальнейшей военной поддержки Украины, а также ее оборонно-промышленного потенциала и восстановления", - указывается в документе.Сообщается, что 90% прибыли, которая будет перечисляться депозитариями в бюджет ЕС дважды в год, будет направляться в Европейский фонд мира для финансирования военной помощи Украине, еще 10% - на финансируемые из бюджета ЕС европейские программы по восстановлению Украины. Депозитарии также смогут оставлять себе 10% от всей получаемой от российских денег прибыли для управления собственными потенциальными рисками."Цели финансирования (от доходов, полученных от замороженных российских активов - ред.) будут пересматриваться ежегодно, первый пересмотр состоится до 1 января 2025 года", - указывается в документе.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240521/mp-1947397622.html

https://ria.ru/20240521/sholts-1947390199.html

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947249581.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киев, евросоюз, в мире