Рейтинг@Mail.ru
Совет ЕС утвердил решение по замороженным российским активам - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 21.05.2024 (обновлено: 15:18 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/aktivy-1947425139.html
Совет ЕС утвердил решение по замороженным российским активам
Совет ЕС утвердил решение по замороженным российским активам - РИА Новости, 21.05.2024
Совет ЕС утвердил решение по замороженным российским активам
Совет ЕС во вторник утвердил решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов на военную помощь Украине, следует из... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:46
2024-05-21T15:18
россия
киев
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Совет ЕС во вторник утвердил решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов на военную помощь Украине, следует из распространенного Советом заявления."Совет ЕС сегодня утвердил ряд правовых актов, гарантирующих, что чистая прибыль, полученная депозитариями в ЕС от чрезвычайных доходов (от замороженных российских активов - ред.) будет использована для дальнейшей военной поддержки Украины, а также ее оборонно-промышленного потенциала и восстановления", - указывается в документе.Сообщается, что 90% прибыли, которая будет перечисляться депозитариями в бюджет ЕС дважды в год, будет направляться в Европейский фонд мира для финансирования военной помощи Украине, еще 10% - на финансируемые из бюджета ЕС европейские программы по восстановлению Украины. Депозитарии также смогут оставлять себе 10% от всей получаемой от российских денег прибыли для управления собственными потенциальными рисками."Цели финансирования (от доходов, полученных от замороженных российских активов - ред.) будут пересматриваться ежегодно, первый пересмотр состоится до 1 января 2025 года", - указывается в документе.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240521/mp-1947397622.html
https://ria.ru/20240521/sholts-1947390199.html
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947249581.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, евросоюз, в мире
Россия, Киев, Евросоюз, В мире
Совет ЕС утвердил решение по замороженным российским активам

Совет ЕС утвердил решение по использованию доходов от активов России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Совет ЕС во вторник утвердил решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов на военную помощь Украине, следует из распространенного Советом заявления.
"Совет ЕС сегодня утвердил ряд правовых актов, гарантирующих, что чистая прибыль, полученная депозитариями в ЕС от чрезвычайных доходов (от замороженных российских активов - ред.) будет использована для дальнейшей военной поддержки Украины, а также ее оборонно-промышленного потенциала и восстановления", - указывается в документе.
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
"В руинах". Польские СМИ забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Вчера, 13:18
Сообщается, что 90% прибыли, которая будет перечисляться депозитариями в бюджет ЕС дважды в год, будет направляться в Европейский фонд мира для финансирования военной помощи Украине, еще 10% - на финансируемые из бюджета ЕС европейские программы по восстановлению Украины. Депозитарии также смогут оставлять себе 10% от всей получаемой от российских денег прибыли для управления собственными потенциальными рисками.
"Цели финансирования (от доходов, полученных от замороженных российских активов - ред.) будут пересматриваться ежегодно, первый пересмотр состоится до 1 января 2025 года", - указывается в документе.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
"Нет смысла": Шольц выступил против опасного плана по Украине
Вчера, 12:57
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
"Это изменит страну". Зеленский принял опасное для Украины решение
Вчера, 08:00
 
РоссияКиевЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала