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Министр связи Израиля распорядился вернуть AP изъятое оборудование - РИА Новости, 21.05.2024
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23:16 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/agentstvo-1947542688.html
Министр связи Израиля распорядился вернуть AP изъятое оборудование
Министр связи Израиля распорядился вернуть AP изъятое оборудование - РИА Новости, 21.05.2024
Министр связи Израиля распорядился вернуть AP изъятое оборудование
Министр связи Израиля Шломо Карьи заявил о том, что распорядился вернуть оборудование офису американского агентства Ассошиэйтед Пресс в Сдероте на юге Израиля. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T23:16
2024-05-21T23:16
в мире
технологии
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая - РИА Новости. Министр связи Израиля Шломо Карьи заявил о том, что распорядился вернуть оборудование офису американского агентства Ассошиэйтед Пресс в Сдероте на юге Израиля. Ранее во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что представители израильского министерства связи изъяли у отделения агентства в городе Сдерот вещательное оборудование, а также прервали прямую трансляцию агентства, обвинив его в нарушении недавно принятого закона о запрете катарского телеканала "Аль-Джазира". Отмечается, что изначально сотрудники агентства получили указание прекратить трансляцию общего вида севера сектора Газа, на что они ответили отказом. Позднее сотрудники израильского минсвязи прибыли в офис Ассошиэйтед Пресс и изъяли оборудование и прекратили трансляцию, а также вручили сотрудникам офиса уведомление о нарушении закона об иностранных вещателях, поскольку телеканал "Аль-Джазира" пользуется прямыми трансляциями агентства. "Министерство связи сегодня приняло меры по конфискации оборудования, которое, несмотря на неоднократные предупреждения, транслировало "Аль-Джазире" информацию о позициях наших сил на севере сектора Газа, одновременно подвергая их риску... Поскольку министерство обороны желает изучить вопрос о трансляциях из этих мест в Сдероте на предмет риска для наших сил, я распорядился... вернуть оборудование Ассошиэйтед Пресс до тех пор, пока не будет принято иное решение министерством обороны", - написал Карьи в социальной сети X (бывшая Twitter). В начале апреля парламент Израиля (кнессет) одобрил во втором и третьем чтениях законопроект, который позволяет правительству закрыть филиал телеканала "Аль-Джазира" в Израиле из-за опасений, что вещание этой сети наносит ущерб национальной безопасности. В начале мая офис телеканала в Израиле был закрыт, а оборудование конфисковано. В силовом блоке правительства Израиля полагают, что вещание, в частности, о событиях в секторе Газа, наносит ущерб безопасности страны, если, к примеру, на основе трансляций можно получить информацию о позициях или расположении израильских военных. В правительстве неоднократно обсуждался вопрос закрытия филиала катарского телеканала в Израиле, однако на фоне роли Катара в переговорах по заложникам этот вопрос постоянно откладывался. Прекращение вещания зарубежных телеканалов или отзыв аккредитаций у СМИ стало возможным в Израиле еще в октябре 2023 года, после того как правительство утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят "ущерб безопасности государства".
https://ria.ru/20240521/konfiskatsiya-1947520958.html
https://ria.ru/20231020/televidenie-1904021334.html
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в мире, технологии, израиль, сдерот, катар
В мире, Технологии, Израиль, Сдерот, Катар
Министр связи Израиля распорядился вернуть AP изъятое оборудование

Израиль распорядился вернуть оборудование офису Ассошиэйтед Пресс в Сдероте

© AP Photo / Josphat KasireКонфискованное видеооборудование американского агентства Ассошиэйтед Пресс в городе Сдерот на юге Израиля
Конфискованное видеооборудование американского агентства Ассошиэйтед Пресс в городе Сдерот на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Josphat Kasire
Конфискованное видеооборудование американского агентства Ассошиэйтед Пресс в городе Сдерот на юге Израиля
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая - РИА Новости. Министр связи Израиля Шломо Карьи заявил о том, что распорядился вернуть оборудование офису американского агентства Ассошиэйтед Пресс в Сдероте на юге Израиля.
Ранее во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что представители израильского министерства связи изъяли у отделения агентства в городе Сдерот вещательное оборудование, а также прервали прямую трансляцию агентства, обвинив его в нарушении недавно принятого закона о запрете катарского телеканала "Аль-Джазира". Отмечается, что изначально сотрудники агентства получили указание прекратить трансляцию общего вида севера сектора Газа, на что они ответили отказом. Позднее сотрудники израильского минсвязи прибыли в офис Ассошиэйтед Пресс и изъяли оборудование и прекратили трансляцию, а также вручили сотрудникам офиса уведомление о нарушении закона об иностранных вещателях, поскольку телеканал "Аль-Джазира" пользуется прямыми трансляциями агентства.
Конфискация видеооборудования американского агентства Ассошиэйтед Пресс в городе Сдерот на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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"Министерство связи сегодня приняло меры по конфискации оборудования, которое, несмотря на неоднократные предупреждения, транслировало "Аль-Джазире" информацию о позициях наших сил на севере сектора Газа, одновременно подвергая их риску... Поскольку министерство обороны желает изучить вопрос о трансляциях из этих мест в Сдероте на предмет риска для наших сил, я распорядился... вернуть оборудование Ассошиэйтед Пресс до тех пор, пока не будет принято иное решение министерством обороны", - написал Карьи в социальной сети X (бывшая Twitter).
В начале апреля парламент Израиля (кнессет) одобрил во втором и третьем чтениях законопроект, который позволяет правительству закрыть филиал телеканала "Аль-Джазира" в Израиле из-за опасений, что вещание этой сети наносит ущерб национальной безопасности. В начале мая офис телеканала в Израиле был закрыт, а оборудование конфисковано.
В силовом блоке правительства Израиля полагают, что вещание, в частности, о событиях в секторе Газа, наносит ущерб безопасности страны, если, к примеру, на основе трансляций можно получить информацию о позициях или расположении израильских военных. В правительстве неоднократно обсуждался вопрос закрытия филиала катарского телеканала в Израиле, однако на фоне роли Катара в переговорах по заложникам этот вопрос постоянно откладывался.
Прекращение вещания зарубежных телеканалов или отзыв аккредитаций у СМИ стало возможным в Израиле еще в октябре 2023 года, после того как правительство утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят "ущерб безопасности государства".
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