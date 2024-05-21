https://ria.ru/20240521/agentstvo-1947512590.html

В Израиле у Ассошиэйтед Пресс изъяли вещательное оборудование

В Израиле у Ассошиэйтед Пресс изъяли вещательное оборудование - РИА Новости, 21.05.2024

В Израиле у Ассошиэйтед Пресс изъяли вещательное оборудование

Представители израильских властей изъяли у отделения американского агентства Ассошиэйтед Пресс в городе Сдерот на юге Израиля вещательное оборудование, а также... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T19:04

2024-05-21T19:04

2024-05-21T20:01

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Представители израильских властей изъяли у отделения американского агентства Ассошиэйтед Пресс в городе Сдерот на юге Израиля вещательное оборудование, а также прервали прямую трансляцию агентства, обвинив его в нарушении недавно принятого закона о запрете катарского телеканал Al Jazeera, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. По данным агентства, в четверг его офис в Сдероте получил указание прекратить трансляцию общего вида севера сектора Газа, на что сотрудники офиса ответили отказом. Во вторник днем сотрудники израильского минсвязи прибыли в офис Ассошиэйтед Пресс и изъяли оборудование и прекратили трансляцию, а также вручили сотрудникам офиса уведомление о нарушении закона об иностранных вещателях, поскольку телеканал Al Jazeera пользуется прямыми трансляциями агентства. "Ассошиэйтед Пресс самым решительным образом осуждает действия израильского правительства по закрытию нашей давно идущей прямой трансляции с видом на Газу и конфискации оборудования АП", - приводит агентство слова вице-президента по корпоративным коммуникациям Лорен Истон. Она заявила, что трансляция была отключена не из-за ее содержания, а из-за "злоупотребления израильским правительством" новым законом об иностранных вещателях. Истон призвала израильские власти вернуть оборудование и "немедленно" восстановить трансляцию. В мае премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что кабинет министров единогласно проголосовал о закрытии телеканала Al Jazeera в стране. В начале апреля парламент Израиля (кнессет) одобрил во втором и третьем чтениях законопроект, который позволяет правительству закрыть филиал телеканала в Израиле из-за опасений, что вещание этой сети наносит ущерб национальной безопасности. В силовом блоке правительства Израиля полагают, что вещание, в частности, о событиях в секторе Газа, наносит ущерб безопасности страны. В правительстве неоднократно обсуждался вопрос закрытия филиала этого телеканала в Израиле, однако на фоне роли Катара в переговорах по заложникам этот вопрос постоянно откладывался. Прекращение вещания зарубежных телеканалов или отзыв аккредитаций у СМИ стало возможным в Израиле еще в октябре 2023 года, после того как правительство утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят "ущерб безопасности государства".

https://ria.ru/20231113/smi-1909074320.html

https://ria.ru/20231020/televidenie-1904021334.html

https://ria.ru/20231020/al-dzhazira-1904091082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, израиль, сдерот, катар, биньямин нетаньяху