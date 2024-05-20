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Критерии по сделкам с золотом могут внести в список подозрительных операций - РИА Новости, 20.05.2024
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04:03 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/zoloto-1947082285.html
Критерии по сделкам с золотом могут внести в список подозрительных операций
Критерии по сделкам с золотом могут внести в список подозрительных операций - РИА Новости, 20.05.2024
Критерии по сделкам с золотом могут внести в список подозрительных операций
Банк России намерен дополнить перечень признаков подозрительных операций для банков, внеся в него критерии сомнительных сделок с драгоценными металлами и... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T04:03
2024-05-20T04:03
центральный банк рф (цб рф)
экономика
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Банк России намерен дополнить перечень признаков подозрительных операций для банков, внеся в него критерии сомнительных сделок с драгоценными металлами и изделиями из них. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Регулятор хочет добавить отдельный блок признаков сомнительных операций или сделок с драгоценными металлами, а также изделиями из них. ЦБ выделил три критерия, когда покупку физлицом драгметаллов в слитках как за наличный, так и безналичный расчет, можно расценить как подозрительную. Во-первых, если такая операция носит "однонаправленный характер": то есть слитки покупаются, но не продаются, либо продаются в значительно меньшем объеме, чем покупаются. Во-вторых, драгметаллы покупаются за счет средств, поступивших недавно на банковский счет. В-третьих, приобретение не оставляется на хранение в кредитной организации, либо хранится там "в течение незначительного срока". Помимо физлиц, ЦБ хочет установить контроль за операциями и сделками юрлиц-нерезидентов, которые вносят на счет наличные средства "в значительные объемах" с последующей покупкой драгоценных слитков, если эта операция одновременно соответствует сразу нескольким критериям. Критерии следующие: если наличные систематически вносятся на банковский счет и тратятся как правило на драгметаллы в слитках; если объем таких средств превышает 10 миллионов в месяц, а между их внесением на счет и покупкой проходит "незначительный промежуток времени". И, наконец, если купленные драгметаллы не оставляются на хранение в банке или оставляются на хранение ненадолго. По данным Росфинмониторинга, в прошлом году количество незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно увеличилось. Как отмечал статс-секретарь - заместитель директора службы Герман Негляд, граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж.
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центральный банк рф (цб рф), экономика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Критерии по сделкам с золотом могут внести в список подозрительных операций

ЦБ хочет добавить в список подозрительных операций критерии по сделкам с золотом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Банк России намерен дополнить перечень признаков подозрительных операций для банков, внеся в него критерии сомнительных сделок с драгоценными металлами и изделиями из них. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Регулятор хочет добавить отдельный блок признаков сомнительных операций или сделок с драгоценными металлами, а также изделиями из них.
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ЦБ выделил три критерия, когда покупку физлицом драгметаллов в слитках как за наличный, так и безналичный расчет, можно расценить как подозрительную. Во-первых, если такая операция носит "однонаправленный характер": то есть слитки покупаются, но не продаются, либо продаются в значительно меньшем объеме, чем покупаются.
Во-вторых, драгметаллы покупаются за счет средств, поступивших недавно на банковский счет. В-третьих, приобретение не оставляется на хранение в кредитной организации, либо хранится там "в течение незначительного срока".
Помимо физлиц, ЦБ хочет установить контроль за операциями и сделками юрлиц-нерезидентов, которые вносят на счет наличные средства "в значительные объемах" с последующей покупкой драгоценных слитков, если эта операция одновременно соответствует сразу нескольким критериям.
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Критерии следующие: если наличные систематически вносятся на банковский счет и тратятся как правило на драгметаллы в слитках; если объем таких средств превышает 10 миллионов в месяц, а между их внесением на счет и покупкой проходит "незначительный промежуток времени". И, наконец, если купленные драгметаллы не оставляются на хранение в банке или оставляются на хранение ненадолго.
По данным Росфинмониторинга, в прошлом году количество незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно увеличилось. Как отмечал статс-секретарь - заместитель директора службы Герман Негляд, граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж.
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