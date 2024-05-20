https://ria.ru/20240520/zoloto-1947082285.html

Критерии по сделкам с золотом могут внести в список подозрительных операций

Критерии по сделкам с золотом могут внести в список подозрительных операций - РИА Новости, 20.05.2024

Критерии по сделкам с золотом могут внести в список подозрительных операций

Банк России намерен дополнить перечень признаков подозрительных операций для банков, внеся в него критерии сомнительных сделок с драгоценными металлами и... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T04:03

2024-05-20T04:03

2024-05-20T04:03

центральный банк рф (цб рф)

экономика

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_ad3202d171887aa641884733d23a0760.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Банк России намерен дополнить перечень признаков подозрительных операций для банков, внеся в него критерии сомнительных сделок с драгоценными металлами и изделиями из них. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Регулятор хочет добавить отдельный блок признаков сомнительных операций или сделок с драгоценными металлами, а также изделиями из них. ЦБ выделил три критерия, когда покупку физлицом драгметаллов в слитках как за наличный, так и безналичный расчет, можно расценить как подозрительную. Во-первых, если такая операция носит "однонаправленный характер": то есть слитки покупаются, но не продаются, либо продаются в значительно меньшем объеме, чем покупаются. Во-вторых, драгметаллы покупаются за счет средств, поступивших недавно на банковский счет. В-третьих, приобретение не оставляется на хранение в кредитной организации, либо хранится там "в течение незначительного срока". Помимо физлиц, ЦБ хочет установить контроль за операциями и сделками юрлиц-нерезидентов, которые вносят на счет наличные средства "в значительные объемах" с последующей покупкой драгоценных слитков, если эта операция одновременно соответствует сразу нескольким критериям. Критерии следующие: если наличные систематически вносятся на банковский счет и тратятся как правило на драгметаллы в слитках; если объем таких средств превышает 10 миллионов в месяц, а между их внесением на счет и покупкой проходит "незначительный промежуток времени". И, наконец, если купленные драгметаллы не оставляются на хранение в банке или оставляются на хранение ненадолго. По данным Росфинмониторинга, в прошлом году количество незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно увеличилось. Как отмечал статс-секретарь - заместитель директора службы Герман Негляд, граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж.

https://ria.ru/20240515/zoloto-1946038385.html

https://ria.ru/20240420/rubl-1941171424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)