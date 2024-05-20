https://ria.ru/20240520/zelenye-1947277575.html
Партия "Зеленые" намерена стать парламентской в 2026 году
Партия "Зеленые" намерена стать парламентской в 2026 году - РИА Новости, 20.05.2024
Партия "Зеленые" намерена стать парламентской в 2026 году
Партия "Зеленые" намерена стать парламентской по итогам выборов 2026 года, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:29
2024-05-20T19:29
2024-05-20T19:30
политика
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Партия "Зеленые" намерена стать парламентской по итогам выборов 2026 года, сообщила пресс-служба партии. "Мы твердо намерены стать парламентской партией в 2026 году. Мы начинаем путь к этой цели уже сегодня. Мы уверены, что настало время "Зеленым" в России занять значимое место на политическом ландшафте", - цитирует пресс-служба слова главы партии Андрея Нагибина. По словам политика, в 2021 году "Зеленые" услышали запрос общества на смену партийных лидеров, на более открытый партийный курс и сейчас продолжают работу в этом направлении. "Мы идём в авангарде непарламентских партий России, принимаем активное участие в процессах совершенствования политической системы и законодательной базы, предлагая и внедряя инновационные подходы. Эксперты партии эффективно участвуют в разработке и оценке законодательных инициатив, в обсуждении важнейших решений в сфере экологии как на федеральном, так и на региональном уровне", – приводит пресс-служба слова Нагибина. Уточняется, что на ближайших выборах "Зеленые" опробуют инновационную технологию – партия будет набирать кандидатов для внутрипартийных праймериз через чат-бот. "Идея чат-бота в том, чтобы предоставить каждому шанс избраться в органы местного самоуправления или региональные парламенты", - добавили в партии.
https://ria.ru/20230213/nagibin-1851633845.html
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политика, россия
Партия "Зеленые" намерена стать парламентской в 2026 году
Партия "Зеленые" намерена стать парламентской по итогам выборов 2026 года
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Партия "Зеленые" намерена стать парламентской по итогам выборов 2026 года, сообщила пресс-служба партии.
"Мы твердо намерены стать парламентской партией в 2026 году. Мы начинаем путь к этой цели уже сегодня. Мы уверены, что настало время "Зеленым" в России
занять значимое место на политическом ландшафте", - цитирует пресс-служба слова главы партии Андрея Нагибина.
По словам политика, в 2021 году "Зеленые" услышали запрос общества на смену партийных лидеров, на более открытый партийный курс и сейчас продолжают работу в этом направлении.
"Мы идём в авангарде непарламентских партий России, принимаем активное участие в процессах совершенствования политической системы и законодательной базы, предлагая и внедряя инновационные подходы. Эксперты партии эффективно участвуют в разработке и оценке законодательных инициатив, в обсуждении важнейших решений в сфере экологии как на федеральном, так и на региональном уровне", – приводит пресс-служба слова Нагибина.
Уточняется, что на ближайших выборах "Зеленые" опробуют инновационную технологию – партия будет набирать кандидатов для внутрипартийных праймериз через чат-бот.
"Идея чат-бота в том, чтобы предоставить каждому шанс избраться в органы местного самоуправления или региональные парламенты", - добавили в партии.