https://ria.ru/20240520/zelenskiy-1947166901.html

Вопрос легитимности Зеленского не влияет на ход СВО, заявили в Кремле

Вопрос легитимности Зеленского не влияет на ход СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 20.05.2024

Вопрос легитимности Зеленского не влияет на ход СВО, заявили в Кремле

Ситуация с легитимностью Владимира Зеленского на ход специальной военной операции не влияет, СВО продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:32

2024-05-20T12:32

2024-05-20T12:32

специальная военная операция на украине

политика

россия

украина

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ситуация с легитимностью Владимира Зеленского на ход специальной военной операции не влияет, СВО продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Двадцатого мая истекает срок полномочий Зеленского. "Нет, спецоперация продолжается", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как отразится на ведении специальной военной операции прекращение легитимности Зеленского. Отвечая на вопрос о легитимности полномочий Владимира Зеленского, Песков предложил журналистам переслушать ответ президента РФ Владимира Путина на эту тему. "Такой вопрос уже звучал, звучал два дня назад на завершающем общении с прессой в Китае, где президент ответил ровно на этот вопрос", - сказал Песков.Ранее президент Путин на конференции в Китае заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. "По поводу легитимности - на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины... Это вопрос оценки, эту оценку в первую очередь должен дать конституционный суд, да и вообще политическая система самой Украины", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин