Вопрос легитимности Зеленского не влияет на ход СВО, заявили в Кремле
Песков: СВО продолжается вне зависимости от ситуации с легитимностью Зеленского
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ситуация с легитимностью Владимира Зеленского на ход специальной военной операции не влияет, СВО продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Двадцатого мая истекает срок полномочий Зеленского.
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"Нет, спецоперация продолжается", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как отразится на ведении специальной военной операции прекращение легитимности Зеленского.
Отвечая на вопрос о легитимности полномочий Владимира Зеленского, Песков предложил журналистам переслушать ответ президента РФ Владимира Путина на эту тему. "Такой вопрос уже звучал, звучал два дня назад на завершающем общении с прессой в Китае, где президент ответил ровно на этот вопрос", - сказал Песков.
Ранее президент Путин на конференции в Китае заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. "По поводу легитимности - на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины... Это вопрос оценки, эту оценку в первую очередь должен дать конституционный суд, да и вообще политическая система самой Украины", - сказал Путин.