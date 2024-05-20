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Вопрос легитимности Зеленского не влияет на ход СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 20.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/zelenskiy-1947166901.html
Вопрос легитимности Зеленского не влияет на ход СВО, заявили в Кремле
Вопрос легитимности Зеленского не влияет на ход СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 20.05.2024
Вопрос легитимности Зеленского не влияет на ход СВО, заявили в Кремле
Ситуация с легитимностью Владимира Зеленского на ход специальной военной операции не влияет, СВО продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:32
2024-05-20T12:32
специальная военная операция на украине
политика
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ситуация с легитимностью Владимира Зеленского на ход специальной военной операции не влияет, СВО продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Двадцатого мая истекает срок полномочий Зеленского. "Нет, спецоперация продолжается", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как отразится на ведении специальной военной операции прекращение легитимности Зеленского. Отвечая на вопрос о легитимности полномочий Владимира Зеленского, Песков предложил журналистам переслушать ответ президента РФ Владимира Путина на эту тему. "Такой вопрос уже звучал, звучал два дня назад на завершающем общении с прессой в Китае, где президент ответил ровно на этот вопрос", - сказал Песков.Ранее президент Путин на конференции в Китае заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. "По поводу легитимности - на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины... Это вопрос оценки, эту оценку в первую очередь должен дать конституционный суд, да и вообще политическая система самой Украины", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html
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политика, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Вопрос легитимности Зеленского не влияет на ход СВО, заявили в Кремле

Песков: СВО продолжается вне зависимости от ситуации с легитимностью Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ситуация с легитимностью Владимира Зеленского на ход специальной военной операции не влияет, СВО продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Двадцатого мая истекает срок полномочий Зеленского.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Россия резко поменяла отношение к Зеленскому
6 мая, 08:00
"Нет, спецоперация продолжается", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как отразится на ведении специальной военной операции прекращение легитимности Зеленского.
Отвечая на вопрос о легитимности полномочий Владимира Зеленского, Песков предложил журналистам переслушать ответ президента РФ Владимира Путина на эту тему. "Такой вопрос уже звучал, звучал два дня назад на завершающем общении с прессой в Китае, где президент ответил ровно на этот вопрос", - сказал Песков.
Ранее президент Путин на конференции в Китае заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. "По поводу легитимности - на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины... Это вопрос оценки, эту оценку в первую очередь должен дать конституционный суд, да и вообще политическая система самой Украины", - сказал Путин.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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