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Мишустин рассказал о модернизации Онежского судостроительного завода - РИА Новости, 20.05.2024
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10:52 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/zavod-1947127686.html
Мишустин рассказал о модернизации Онежского судостроительного завода
Мишустин рассказал о модернизации Онежского судостроительного завода - РИА Новости, 20.05.2024
Мишустин рассказал о модернизации Онежского судостроительного завода
Правительство выделило 2 миллиарда рублей на модернизацию Онежского кораблестроительного завода, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T10:52
2024-05-20T10:52
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Правительство выделило 2 миллиарда рублей на модернизацию Онежского кораблестроительного завода, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство выделило 2 миллиарда рублей на реализацию второй очереди проекта глубокой модернизации этого карельского предприятия, благодаря чему в ближайшие два года существенно расширятся его производственные возможности", - сказал он на совещании с вице-премьерами. Как уточняется в Telegram-канале кабмина, речь идет о реконструкции гидротехнических сооружений и объектов производственного назначения, благодаря чему будет существенно расширена мощность и созданы условия для строительства современных гражданских судов. Также на этом заводе планируют проводить работы по обновлению судов технического назначения: буксиров, бункеровщиков сжиженного газа, лоцманских судов, судов дноуглубительного флота. Решение, как отмечается, будет способствовать безопасности морского и речного судоходства и развитию морских транспортных путей на территории России, в том числе развитию Севморпути, который является надежным транспортным коридором для экспорта продукции в дружественные страны.
https://ria.ru/20230502/korablestroenie-1869089052.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о модернизации Онежского судостроительного завода

На модернизацию Онежского судостроительного завода выделили два миллиарда рублей

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЦех Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске
Цех Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Цех Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Правительство выделило 2 миллиарда рублей на модернизацию Онежского кораблестроительного завода, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство выделило 2 миллиарда рублей на реализацию второй очереди проекта глубокой модернизации этого карельского предприятия, благодаря чему в ближайшие два года существенно расширятся его производственные возможности", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
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Как уточняется в Telegram-канале кабмина, речь идет о реконструкции гидротехнических сооружений и объектов производственного назначения, благодаря чему будет существенно расширена мощность и созданы условия для строительства современных гражданских судов.
Также на этом заводе планируют проводить работы по обновлению судов технического назначения: буксиров, бункеровщиков сжиженного газа, лоцманских судов, судов дноуглубительного флота.
Решение, как отмечается, будет способствовать безопасности морского и речного судоходства и развитию морских транспортных путей на территории России, в том числе развитию Севморпути, который является надежным транспортным коридором для экспорта продукции в дружественные страны.
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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