https://ria.ru/20240520/zavod-1947127686.html

Мишустин рассказал о модернизации Онежского судостроительного завода

Мишустин рассказал о модернизации Онежского судостроительного завода - РИА Новости, 20.05.2024

Мишустин рассказал о модернизации Онежского судостроительного завода

Правительство выделило 2 миллиарда рублей на модернизацию Онежского кораблестроительного завода, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T10:52

2024-05-20T10:52

2024-05-20T10:52

экономика

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144548/46/1445484626_0:151:3105:1897_1920x0_80_0_0_236aaa5bdcb6dced214e314cecb33b00.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Правительство выделило 2 миллиарда рублей на модернизацию Онежского кораблестроительного завода, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство выделило 2 миллиарда рублей на реализацию второй очереди проекта глубокой модернизации этого карельского предприятия, благодаря чему в ближайшие два года существенно расширятся его производственные возможности", - сказал он на совещании с вице-премьерами. Как уточняется в Telegram-канале кабмина, речь идет о реконструкции гидротехнических сооружений и объектов производственного назначения, благодаря чему будет существенно расширена мощность и созданы условия для строительства современных гражданских судов. Также на этом заводе планируют проводить работы по обновлению судов технического назначения: буксиров, бункеровщиков сжиженного газа, лоцманских судов, судов дноуглубительного флота. Решение, как отмечается, будет способствовать безопасности морского и речного судоходства и развитию морских транспортных путей на территории России, в том числе развитию Севморпути, который является надежным транспортным коридором для экспорта продукции в дружественные страны.

https://ria.ru/20230502/korablestroenie-1869089052.html

https://ria.ru/20240415/babushkin-1940168839.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин