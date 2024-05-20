https://ria.ru/20240520/zakharova-1947206222.html

Захарова прокомментировала решение суда по Ассанжу

Захарова прокомментировала решение суда по Ассанжу - РИА Новости, 20.05.2024

Захарова прокомментировала решение суда по Ассанжу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости последнее решение лондонского суда в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:53

2024-05-20T14:53

2024-05-20T15:01

джулиан ассанж

в мире

россия

сша

wikileaks

мария захарова

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости последнее решение лондонского суда в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, назвала его продолжающейся экзекуцией."Сложно назвать продолжающуюся экзекуцию "решением в пользу Ассанжа", - заявила агентству официальный представитель МИД России.Ранее агентство Рейтер сообщило, что Лондонский суд вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность оспорить решение об экстрадиции в США. Теперь в британских судах начнется новый раунд разбирательств, при этом сам 52-летний журналист продолжит оставаться в тюрьме Белмарш.

https://ria.ru/20240520/assanzh-1947208519.html

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джулиан ассанж, в мире, россия, сша, wikileaks, мария захарова