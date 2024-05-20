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Захарова прокомментировала решение суда по Ассанжу - РИА Новости, 20.05.2024
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14:53 20.05.2024 (обновлено: 15:01 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/zakharova-1947206222.html
Захарова прокомментировала решение суда по Ассанжу
Захарова прокомментировала решение суда по Ассанжу - РИА Новости, 20.05.2024
Захарова прокомментировала решение суда по Ассанжу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости последнее решение лондонского суда в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа,... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:53
2024-05-20T15:01
джулиан ассанж
в мире
россия
сша
wikileaks
мария захарова
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости последнее решение лондонского суда в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, назвала его продолжающейся экзекуцией."Сложно назвать продолжающуюся экзекуцию "решением в пользу Ассанжа", - заявила агентству официальный представитель МИД России.Ранее агентство Рейтер сообщило, что Лондонский суд вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность оспорить решение об экстрадиции в США. Теперь в британских судах начнется новый раунд разбирательств, при этом сам 52-летний журналист продолжит оставаться в тюрьме Белмарш.
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джулиан ассанж, в мире, россия, сша, wikileaks, мария захарова
Джулиан Ассанж, В мире, Россия, США, WikiLeaks, Мария Захарова
Захарова прокомментировала решение суда по Ассанжу

Захарова: сложно назвать продолжающуюся экзекуцию "решением в пользу Ассанжа"

© AP Photo / PA / Victoria JonesОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / PA / Victoria Jones
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости последнее решение лондонского суда в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, назвала его продолжающейся экзекуцией.
«
"Сложно назвать продолжающуюся экзекуцию "решением в пользу Ассанжа", - заявила агентству официальный представитель МИД России.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что Лондонский суд вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность оспорить решение об экстрадиции в США. Теперь в британских судах начнется новый раунд разбирательств, при этом сам 52-летний журналист продолжит оставаться в тюрьме Белмарш.
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