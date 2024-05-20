https://ria.ru/20240520/zaderzhanie-1947101264.html

Задержан житель Биробиджана, планировавший теракт в День Победы

Задержан житель Биробиджана, планировавший теракт в День Победы - РИА Новости, 20.05.2024

Задержан житель Биробиджана, планировавший теракт в День Победы

Задержан житель Биробиджана, планировавший по указанию спецслужб Украины совершить в городе теракт на 9 Мая, возбуждено уголовное дело, сообщает УФСБ по ЕАО. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T09:17

2024-05-20T09:17

2024-05-20T09:20

биробиджан

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Задержан житель Биробиджана, планировавший по указанию спецслужб Украины совершить в городе теракт на 9 Мая, возбуждено уголовное дело, сообщает УФСБ по ЕАО.Установлено, что мужчина по мессенджер контактировал на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины и по их указанию готовился совершить в День Победы теракт - "поджечь расположенный в многоквартирном жилом доме г. Биробиджана пункт отбора на военную службу по контракту министерства обороны Российской Федерации"."В ходе обыска по месту жительства фигуранта дела, а также в принадлежащем ему гараже изъята зажигательная горючая смесь, подготовленная им для совершения теракта", - говорится в сообщении.Отмечается, что задержанный - противник политического курса России и проведения СВО.Следственным отделением УФСБ России по Еврейской автономной области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). Он заключен под стражу.

https://ria.ru/20240517/terakt-1946749817.html

https://ria.ru/20240516/aksenov-1946385768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

биробиджан, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия