Рейтинг@Mail.ru
Задержан житель Биробиджана, планировавший теракт в День Победы - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 20.05.2024 (обновлено: 09:20 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/zaderzhanie-1947101264.html
Задержан житель Биробиджана, планировавший теракт в День Победы
Задержан житель Биробиджана, планировавший теракт в День Победы - РИА Новости, 20.05.2024
Задержан житель Биробиджана, планировавший теракт в День Победы
Задержан житель Биробиджана, планировавший по указанию спецслужб Украины совершить в городе теракт на 9 Мая, возбуждено уголовное дело, сообщает УФСБ по ЕАО. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T09:17
2024-05-20T09:20
биробиджан
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373057_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_8222b2d74b387d23544a3913f102e749.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Задержан житель Биробиджана, планировавший по указанию спецслужб Украины совершить в городе теракт на 9 Мая, возбуждено уголовное дело, сообщает УФСБ по ЕАО.Установлено, что мужчина по мессенджер контактировал на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины и по их указанию готовился совершить в День Победы теракт - "поджечь расположенный в многоквартирном жилом доме г. Биробиджана пункт отбора на военную службу по контракту министерства обороны Российской Федерации"."В ходе обыска по месту жительства фигуранта дела, а также в принадлежащем ему гараже изъята зажигательная горючая смесь, подготовленная им для совершения теракта", - говорится в сообщении.Отмечается, что задержанный - противник политического курса России и проведения СВО.Следственным отделением УФСБ России по Еврейской автономной области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). Он заключен под стражу.
https://ria.ru/20240517/terakt-1946749817.html
https://ria.ru/20240516/aksenov-1946385768.html
биробиджан
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373057_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_719ac15298179d2492d5a4a60cca4492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
биробиджан, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Биробиджан, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Задержан житель Биробиджана, планировавший теракт в День Победы

ФСБ задержала жителя Биробиджана, планировавшего поджог в День Победы

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Задержан житель Биробиджана, планировавший по указанию спецслужб Украины совершить в городе теракт на 9 Мая, возбуждено уголовное дело, сообщает УФСБ по ЕАО.
Установлено, что мужчина по мессенджер контактировал на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины и по их указанию готовился совершить в День Победы теракт - "поджечь расположенный в многоквартирном жилом доме г. Биробиджана пункт отбора на военную службу по контракту министерства обороны Российской Федерации".
Место нападения на сотрудников ДПС в Карачаево-Черкесии. Кадр видео
После нападения на наряд ДПС в КЧР возбудили дело о подготовке теракта
17 мая, 18:00
"В ходе обыска по месту жительства фигуранта дела, а также в принадлежащем ему гараже изъята зажигательная горючая смесь, подготовленная им для совершения теракта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный - противник политического курса России и проведения СВО.
Следственным отделением УФСБ России по Еврейской автономной области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). Он заключен под стражу.
Глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Крыму
16 мая, 12:30
 
БиробиджанУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала