https://ria.ru/20240520/vsu-1947245240.html

Против командующих группировки ВСУ "Харьков" возбудили уголовные дела

Против командующих группировки ВСУ "Харьков" возбудили уголовные дела - РИА Новости, 20.05.2024

Против командующих группировки ВСУ "Харьков" возбудили уголовные дела

Уголовные дела за военные преступления в Харьковской области завели против бывшего и нового командующего группировкой ВСУ "Харьков", сообщил журналистам... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T17:06

2024-05-20T17:06

2024-05-20T17:06

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БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Уголовные дела за военные преступления в Харьковской области завели против бывшего и нового командующего группировкой ВСУ "Харьков", сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. Ранее агентство РБК-Украина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск "Хортица" сообщило, что командующего группировкой ВСУ "Харьков", отвечающей за оборону на слобожанском направлении, сменили на фоне российского наступления в Харьковской области - вместо Юрия Галушкина на этот пост назначен Михаил Драпатый. "Наши оперативные данные позволяют указать на организаторов преступления против мира, безопасности, в числе которых многочисленные акты мародёрства, систематические обстрелы гражданской инфраструктуры, размещение военнослужащих в жилых районах, угроза жизни и здоровью в отношении мирного населения на временно оккупированной территории Харьковской области. Ими и являются бывший руководитель группировки войск "Харьков" оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" ВСУ бригадный генерал Юрий Галушкин. И новый назначенный руководитель вышеупомянутой группировки бригадный генерал Михаил Драпатый", - сказал Лисняк. По его словам, в их отношении УВД военно-гражданской администрации Харьковской области возбуждены уголовные дела за мародерство, угрозу убийством, применение запрещенных средств и методов ведения войны.

https://ria.ru/20240519/mobilizatsiya-1947008719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, россия