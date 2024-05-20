https://ria.ru/20240520/vstrechi-1947203289.html

Путин и Токаев планируют как минимум две встречи в ближайшие месяцы

Путин и Токаев планируют как минимум две встречи в ближайшие месяцы - РИА Новости, 20.05.2024

Путин и Токаев планируют как минимум две встречи в ближайшие месяцы

Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев планируют в ближайшие месяцы провести как минимум две встречи, рассказал министр иностранных дел РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:42

2024-05-20T14:42

2024-05-20T14:42

казахстан

россия

сергей лавров

мурат нуртлеу

владимир путин

шос

одкб

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 20 мая - РИА Новости. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев планируют в ближайшие месяцы провести как минимум две встречи, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с вице-премьером, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. "Президенты находятся в регулярном контакте, уже дважды встречались и еще как минимум столько же у них предстоит контактов в самые ближайшие месяцы в связи с мероприятиями по линии ОДКБ, ШОС. Премьер-министры скоро встретятся, в конце мая", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Казахстана, которая прошла "на полях" СМИД ШОС. Российский министр также отметил, что повестка дня у России и Казахстана богатая, "совершенствуется договорно-правовая база, на разных стадиях готовности около 10 межведомственных документов". Со своей стороны министр иностранных дел Казахстана отметил, что нынешняя встреча позволит "представить новые планы на перспективу, придаст импульс дальнейшему развитию казахстано-российскому взаимовыгодному сотрудничеству". "Рассчитываю, что мы сохраним преемственность и высокую динамику отношений. Россия для Казахстана - самый близкий партнер и союзник, казахстано-российские отношения можно без преувеличения назвать образцом многовековой дружбы", - подчеркнул Нуртлеу.

https://ria.ru/20230929/kazakhstan-1899351340.html

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944475977.html

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казахстан, россия, сергей лавров, мурат нуртлеу, владимир путин, шос, одкб, касым-жомарт токаев