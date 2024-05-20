Путин и Токаев планируют как минимум две встречи в ближайшие месяцы
Лавров: Путин и Токаев планируют как минимум две встречи в ближайшие месяцы
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
АСТАНА, 20 мая - РИА Новости. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев планируют в ближайшие месяцы провести как минимум две встречи, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с вице-премьером, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.
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"Президенты находятся в регулярном контакте, уже дважды встречались и еще как минимум столько же у них предстоит контактов в самые ближайшие месяцы в связи с мероприятиями по линии ОДКБ, ШОС. Премьер-министры скоро встретятся, в конце мая", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Казахстана, которая прошла "на полях" СМИД ШОС.
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Российский министр также отметил, что повестка дня у России и Казахстана богатая, "совершенствуется договорно-правовая база, на разных стадиях готовности около 10 межведомственных документов".
Со своей стороны министр иностранных дел Казахстана отметил, что нынешняя встреча позволит "представить новые планы на перспективу, придаст импульс дальнейшему развитию казахстано-российскому взаимовыгодному сотрудничеству".
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"Рассчитываю, что мы сохраним преемственность и высокую динамику отношений. Россия для Казахстана - самый близкий партнер и союзник, казахстано-российские отношения можно без преувеличения назвать образцом многовековой дружбы", - подчеркнул Нуртлеу.
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