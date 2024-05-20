https://ria.ru/20240520/vertolet-1947241680.html
В Турции заявили, что вертолет с Раиси не подавал сигналов
В Турции заявили, что вертолет с Раиси не подавал сигналов - РИА Новости, 20.05.2024
В Турции заявили, что вертолет с Раиси не подавал сигналов
Турция не зафиксировала сигналов с рухнувшего на северо-западе Ирана вертолета с иранскими чиновниками, по всей видимости система была отключена или... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:48
2024-05-20T16:48
2024-05-20T21:32
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СТАМБУЛ, 20 мая - РИА Новости. Турция не зафиксировала сигналов с рухнувшего на северо-западе Ирана вертолета с иранскими чиновниками, по всей видимости система была отключена или отсутствовала, заявил в понедельник министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. СМИ сообщали, что разбился вертолет Bell-212 американского производства. Бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что одним из виновников катастрофы, унесшей жизнь Раиси, являются США, которые ввели санкции против Ирана в том числе в вопросе самолетов и авиационных запчастей.По словам Уралоглу, иранское воздушное пространство находится в ведении турецких диспетчеров."Сразу после получения первых сообщений о трагедии мы стали следить за ней, так как речь о соседней стране, и речь шла о президенте страны. Иран находится в зоне ответственности наших воздушных поисково-спасательных специалистов. В этой связи мы отслеживаем все сигналы в воздухе и в море. На первом этапе мы отслеживали, подает ли вертолет сигнал, мы установили контакт с иранской стороной. Мы думаем, что сигнальная система была отключена, или же вертолет не был ей оборудован, так как мы не получили никаких сигналов, а они обязательно должны нами фиксироваться", - цитирует агентство IHA заявление министра.Министр подчеркнул, что именно турецкий БПЛА Akıncı нашел обломки вертолета, и отметил, что инцидент доказывает важность навигации. Уралоглу также считает, что рассуждать о возможном криминальном подтексте в крушении вертолета преждевременно, сейчас речь идет о катастрофе в условиях густого тумана.В поисках вертолета участвовал турецкий БПЛА Akıncı, который ранее обнаружил "источник тепла" на месте катастрофы, также Анкара отправила 32 альпиниста, шесть единиц техники и вертолет с системой ночного видения.Турецкие СМИ широко освещают участие турецкого БПЛА в поисках, госагентство Anadolu вело прямую трансляцию с камер дрона. При этом в иранских СМИ новостей про турецкую помощь найти не удалось, а глава иранского Красного полумесяца подчеркнул, что поиски были проведены иранскими спасателями и ни один из иностранных специалистов не участвовал в поисково-спасательной операции.В Тебризе 21 мая пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html
https://ria.ru/20240520/otnosheniya-1947195060.html
https://ria.ru/20240520/ekspert-1947231013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, иран, ибрахим раиси
Турция, В мире, Иран, Ибрахим Раиси
В Турции заявили, что вертолет с Раиси не подавал сигналов
В Турции заявили, что система сигнализации у вертолета Раиси была отключена
СТАМБУЛ, 20 мая - РИА Новости. Турция не зафиксировала сигналов с рухнувшего на северо-западе Ирана вертолета с иранскими чиновниками, по всей видимости система была отключена или отсутствовала, заявил в понедельник министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана
и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. СМИ сообщали, что разбился вертолет Bell-212 американского производства. Бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
заявил, что одним из виновников катастрофы, унесшей жизнь Раиси, являются США
, которые ввели санкции против Ирана в том числе в вопросе самолетов и авиационных запчастей.
По словам Уралоглу, иранское воздушное пространство находится в ведении турецких диспетчеров.
"Сразу после получения первых сообщений о трагедии мы стали следить за ней, так как речь о соседней стране, и речь шла о президенте страны. Иран находится в зоне ответственности наших воздушных поисково-спасательных специалистов. В этой связи мы отслеживаем все сигналы в воздухе и в море. На первом этапе мы отслеживали, подает ли вертолет сигнал, мы установили контакт с иранской стороной. Мы думаем, что сигнальная система была отключена, или же вертолет не был ей оборудован, так как мы не получили никаких сигналов, а они обязательно должны нами фиксироваться", - цитирует агентство IHA заявление министра.
Министр подчеркнул, что именно турецкий БПЛА Akıncı нашел обломки вертолета, и отметил, что инцидент доказывает важность навигации. Уралоглу также считает, что рассуждать о возможном криминальном подтексте в крушении вертолета преждевременно, сейчас речь идет о катастрофе в условиях густого тумана.
В поисках вертолета участвовал турецкий БПЛА Akıncı, который ранее обнаружил "источник тепла" на месте катастрофы, также Анкара
отправила 32 альпиниста, шесть единиц техники и вертолет с системой ночного видения.
Турецкие СМИ широко освещают участие турецкого БПЛА в поисках, госагентство Anadolu вело прямую трансляцию с камер дрона. При этом в иранских СМИ новостей про турецкую помощь найти не удалось, а глава иранского Красного полумесяца
подчеркнул, что поиски были проведены иранскими спасателями и ни один из иностранных специалистов не участвовал в поисково-спасательной операции.
В Тебризе
21 мая пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед
, его родной город. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер
.