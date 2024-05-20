https://ria.ru/20240520/vertolet-1947092894.html

Синоптик рассказал о погоде в зоне крушения вертолета главы Ирана

Синоптик рассказал о погоде в зоне крушения вертолета главы Ирана - РИА Новости, 20.05.2024

Синоптик рассказал о погоде в зоне крушения вертолета главы Ирана

Термическая депрессия наблюдалась в зоне крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T07:58

2024-05-20T07:58

2024-05-20T12:02

иран

в мире

крушение вертолета президента ирана

евгений тишковец

азербайджан

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Термическая депрессия наблюдалась в зоне крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Как сообщило агентство Mehr, президент Ирана, глава МИД и все остальные члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана после визита, погибли в результате крушения вертолета. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации."Погода в районе авиационного происшествия на северо-западе Ирана была сложная – определялась термической депрессией. Наблюдалось 7-10 баллов верхней, средней, отдельно кучево-дождевой облачности с нижней кромкой 300-600 метров. Верхняя граница 9-10 километров. Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками. Облака понижались до земли. Местами ливень, гроза. В облаках болтанка, электризация, выше 3,5 километра – обледенение", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что при осадках видимость ухудшалась до 1-3 километров, в облаках – до нескольких сотен и десятков метров. Порывы ветра достигали 10-15 метров в секунду, в горах местами до 21 метра в секунду."В нижнем пограничном слое от 0 до 3 километров наблюдался сдвиг ветра – разворот по направлению со 190 на 325 градусов, скорость воздушного потока на этих высотах до 30-50 километров в час. Температура днем плюс 18 - плюс 23, в горах около плюс 10. Минувшей ночью - от плюс 6 до плюс 16", - рассказал он.Метеоролог добавил, что полеты в горах в таких метеоусловиях запрещаются."Они усложняют управление вертолетом, затрудняют выдерживание высоты полета, вызывают болтанку, повышенное напряжение в конструкции вертолета, и создают опасность столкновения с горой в области нисходящих воздушных потоков. Падение атмосферного давления, обусловленное вихрями с горизонтальной осью, могло привести к завышению показаний высотомера до 30-50 метров. Таким образом, сложные метеоусловия могли стать прямой или косвенной причиной авиационной катастрофы вертолета президента Ирана Раиси", - заключил Тишковец.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947092715.html

https://ria.ru/20240520/soboleznovaniya-1947091332.html

https://ria.ru/20240520/raisi-1947092391.html

иран

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, в мире, крушение вертолета президента ирана, евгений тишковец, азербайджан