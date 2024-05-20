https://ria.ru/20240520/vertolet-1947092894.html
Синоптик рассказал о погоде в зоне крушения вертолета главы Ирана
Синоптик рассказал о погоде в зоне крушения вертолета главы Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
Синоптик рассказал о погоде в зоне крушения вертолета главы Ирана
Термическая депрессия наблюдалась в зоне крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T07:58
2024-05-20T07:58
2024-05-20T12:02
иран
в мире
крушение вертолета президента ирана
евгений тишковец
азербайджан
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Термическая депрессия наблюдалась в зоне крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Как сообщило агентство Mehr, президент Ирана, глава МИД и все остальные члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана после визита, погибли в результате крушения вертолета. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации."Погода в районе авиационного происшествия на северо-западе Ирана была сложная – определялась термической депрессией. Наблюдалось 7-10 баллов верхней, средней, отдельно кучево-дождевой облачности с нижней кромкой 300-600 метров. Верхняя граница 9-10 километров. Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками. Облака понижались до земли. Местами ливень, гроза. В облаках болтанка, электризация, выше 3,5 километра – обледенение", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что при осадках видимость ухудшалась до 1-3 километров, в облаках – до нескольких сотен и десятков метров. Порывы ветра достигали 10-15 метров в секунду, в горах местами до 21 метра в секунду."В нижнем пограничном слое от 0 до 3 километров наблюдался сдвиг ветра – разворот по направлению со 190 на 325 градусов, скорость воздушного потока на этих высотах до 30-50 километров в час. Температура днем плюс 18 - плюс 23, в горах около плюс 10. Минувшей ночью - от плюс 6 до плюс 16", - рассказал он.Метеоролог добавил, что полеты в горах в таких метеоусловиях запрещаются."Они усложняют управление вертолетом, затрудняют выдерживание высоты полета, вызывают болтанку, повышенное напряжение в конструкции вертолета, и создают опасность столкновения с горой в области нисходящих воздушных потоков. Падение атмосферного давления, обусловленное вихрями с горизонтальной осью, могло привести к завышению показаний высотомера до 30-50 метров. Таким образом, сложные метеоусловия могли стать прямой или косвенной причиной авиационной катастрофы вертолета президента Ирана Раиси", - заключил Тишковец.
https://ria.ru/20240520/raisi-1947092715.html
https://ria.ru/20240520/soboleznovaniya-1947091332.html
https://ria.ru/20240520/raisi-1947092391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире, крушение вертолета президента ирана, евгений тишковец, азербайджан
Иран, В мире, Крушение вертолета президента Ирана, Евгений Тишковец, Азербайджан
Синоптик рассказал о погоде в зоне крушения вертолета главы Ирана
В зоне крушения вертолета главы Ирана Раиси наблюдалась термическая депрессия
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Термическая депрессия наблюдалась в зоне крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Как сообщило агентство Mehr, президент Ирана, глава МИД и все остальные члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана
после визита, погибли в результате крушения вертолета. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.
"Погода в районе авиационного происшествия на северо-западе Ирана была сложная – определялась термической депрессией. Наблюдалось 7-10 баллов верхней, средней, отдельно кучево-дождевой облачности с нижней кромкой 300-600 метров. Верхняя граница 9-10 километров. Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками. Облака понижались до земли. Местами ливень, гроза. В облаках болтанка, электризация, выше 3,5 километра – обледенение", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что при осадках видимость ухудшалась до 1-3 километров, в облаках – до нескольких сотен и десятков метров. Порывы ветра достигали 10-15 метров в секунду, в горах местами до 21 метра в секунду.
"В нижнем пограничном слое от 0 до 3 километров наблюдался сдвиг ветра – разворот по направлению со 190 на 325 градусов, скорость воздушного потока на этих высотах до 30-50 километров в час. Температура днем плюс 18 - плюс 23, в горах около плюс 10. Минувшей ночью - от плюс 6 до плюс 16", - рассказал он.
Метеоролог добавил, что полеты в горах в таких метеоусловиях запрещаются.
"Они усложняют управление вертолетом, затрудняют выдерживание высоты полета, вызывают болтанку, повышенное напряжение в конструкции вертолета, и создают опасность столкновения с горой в области нисходящих воздушных потоков. Падение атмосферного давления, обусловленное вихрями с горизонтальной осью, могло привести к завышению показаний высотомера до 30-50 метров. Таким образом, сложные метеоусловия могли стать прямой или косвенной причиной авиационной катастрофы вертолета президента Ирана Раиси", - заключил Тишковец.