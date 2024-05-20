https://ria.ru/20240520/vertolet-1947075879.html

Путин поручил отправить спасателей для помощи в поисках вертолета Раиси

Путин поручил отправить спасателей для помощи в поисках вертолета Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

Путин поручил отправить спасателей для помощи в поисках вертолета Раиси

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить группу спасателей для оказания помощи в операции по поиску вертолета президента РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T01:17

2024-05-20T01:17

2024-05-20T02:52

иран

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

россия

владимир путин

хосейн амир абдоллахиан

александр куренков (мчс)

жуковский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947079282_9:0:1234:689_1920x0_80_0_0_f52ecb07bd79e299d0dfbb0edf3f0825.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить группу спасателей для оказания помощи в операции по поиску вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает пресс-служба ведомства"По обращению иранской стороны, президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову, направить группу российских спасателей для оказания помощи в поисково-спасательной операции вертолета, на борту которого находился президент Исламской республики Иран, Эбрахим Раиси", — говорится в сообщении.В состав группировки вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. В готовность приведены специалисты сводной группировки МЧС России отряда "Центроспас" и Центра "Лидер".Спецтехника в настоящее время грузится в аэропорту Жуковский для вылета в иранский город Тебриз.Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин внимательно следит за ситуацией с вертолетом Раиси и дал необходимые указания МЧС. "И вертолеты, и спасатели готовы выполнять сложнейшие задания на больших высотах. Как только погодные условия, а именно туман, позволят возобновить поисково-спасательную операцию, наши специалисты подключатся к предпринимаемым усилиям", — отметил Песков.Информагентство IRNA сообщило, что Путин провел в воскресенье экстренную встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали. На ней также присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, глава Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава МЧС Александр Куренков, а также советник президента Игорь Левитин.Путин в ходе встречи выразил послу Ирана обеспокоенность событиями вокруг крушения вертолета, а также попросил передать послание Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи о том, что российская сторона готова сделать все необходимое для поисков Раиси.Инцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати. К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложняют погодные условия и рельеф местности. Согласно данным телеканала Press TV, радиус операции сократился до двух километров.Ранее в воскресенье Раиси прибыл в Азербайджан. Там он вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947071330.html

https://ria.ru/20240520/flightradar24-1947074684.html

https://ria.ru/20240520/vertolet-1947075722.html

иран

россия

жуковский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, россия, владимир путин, хосейн амир абдоллахиан, александр куренков (мчс), жуковский, центроспас, крушение вертолета президента ирана