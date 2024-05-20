https://ria.ru/20240520/verf-1947130203.html

Место строительства новой судоверфи в России определят до конца года

Место строительства новой судоверфи в России определят до конца года - РИА Новости, 20.05.2024

Место строительства новой судоверфи в России определят до конца года

Окончательное решение по месту строительства еще одной высокотехнологичной верфи в России, которая будет использоваться и для судов для Севморпути (СМП), будет... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:02

2024-05-20T11:02

2024-05-20T11:02

экономика

россия

денис мантуров

объединенная судостроительная корпорация

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Окончательное решение по месту строительства еще одной высокотехнологичной верфи в России, которая будет использоваться и для судов для Севморпути (СМП), будет принято до конца года, этот вопрос продолжает рассматриваться Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) и ВТБ, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "В целом основная производственная инфраструктура в интересах освоения СМП сформирована. Но чтобы гарантированно справиться с таким емким заказом, ОСК с ВТБ рассматривают возможность строительства еще одной высокотехнологичной верфи. Окончательное решение по месту и квалификации должно быть принято до конца года", - сообщил он, выступая с докладом на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Ранее в марте статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщал, что ОСК изучает возможность строительства нового судостроительного комплекса, рассматривает две территории, где он может располагаться: Дальний Восток и Северо-Запад.

https://ria.ru/20240501/korabl-1943238696.html

россия

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Кирилл Волков

экономика, россия, денис мантуров, объединенная судостроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)