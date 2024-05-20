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Место строительства новой судоверфи в России определят до конца года - РИА Новости, 20.05.2024
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11:02 20.05.2024
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Место строительства новой судоверфи в России определят до конца года
Место строительства новой судоверфи в России определят до конца года - РИА Новости, 20.05.2024
Место строительства новой судоверфи в России определят до конца года
Окончательное решение по месту строительства еще одной высокотехнологичной верфи в России, которая будет использоваться и для судов для Севморпути (СМП), будет... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:02
2024-05-20T11:02
экономика
россия
денис мантуров
объединенная судостроительная корпорация
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Окончательное решение по месту строительства еще одной высокотехнологичной верфи в России, которая будет использоваться и для судов для Севморпути (СМП), будет принято до конца года, этот вопрос продолжает рассматриваться Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) и ВТБ, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "В целом основная производственная инфраструктура в интересах освоения СМП сформирована. Но чтобы гарантированно справиться с таким емким заказом, ОСК с ВТБ рассматривают возможность строительства еще одной высокотехнологичной верфи. Окончательное решение по месту и квалификации должно быть принято до конца года", - сообщил он, выступая с докладом на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Ранее в марте статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщал, что ОСК изучает возможность строительства нового судостроительного комплекса, рассматривает две территории, где он может располагаться: Дальний Восток и Северо-Запад.
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экономика, россия, денис мантуров, объединенная судостроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Объединенная судостроительная корпорация, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Место строительства новой судоверфи в России определят до конца года

Мантуров: место строительства новой судоверфи в России определят до конца года

© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкМеталлопрокат на судоверфи
Металлопрокат на судоверфи - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Металлопрокат на судоверфи. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Окончательное решение по месту строительства еще одной высокотехнологичной верфи в России, которая будет использоваться и для судов для Севморпути (СМП), будет принято до конца года, этот вопрос продолжает рассматриваться Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) и ВТБ, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"В целом основная производственная инфраструктура в интересах освоения СМП сформирована. Но чтобы гарантированно справиться с таким емким заказом, ОСК с ВТБ рассматривают возможность строительства еще одной высокотехнологичной верфи. Окончательное решение по месту и квалификации должно быть принято до конца года", - сообщил он, выступая с докладом на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Ранее в марте статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщал, что ОСК изучает возможность строительства нового судостроительного комплекса, рассматривает две территории, где он может располагаться: Дальний Восток и Северо-Запад.
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ЭкономикаРоссияДенис МантуровОбъединенная судостроительная корпорацияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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