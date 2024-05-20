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Место строительства новой судоверфи в России определят до конца года
Место строительства новой судоверфи в России определят до конца года - РИА Новости, 20.05.2024
Место строительства новой судоверфи в России определят до конца года
Окончательное решение по месту строительства еще одной высокотехнологичной верфи в России, которая будет использоваться и для судов для Севморпути (СМП), будет... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:02
2024-05-20T11:02
2024-05-20T11:02
экономика
россия
денис мантуров
объединенная судостроительная корпорация
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Окончательное решение по месту строительства еще одной высокотехнологичной верфи в России, которая будет использоваться и для судов для Севморпути (СМП), будет принято до конца года, этот вопрос продолжает рассматриваться Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) и ВТБ, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "В целом основная производственная инфраструктура в интересах освоения СМП сформирована. Но чтобы гарантированно справиться с таким емким заказом, ОСК с ВТБ рассматривают возможность строительства еще одной высокотехнологичной верфи. Окончательное решение по месту и квалификации должно быть принято до конца года", - сообщил он, выступая с докладом на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Ранее в марте статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщал, что ОСК изучает возможность строительства нового судостроительного комплекса, рассматривает две территории, где он может располагаться: Дальний Восток и Северо-Запад.
https://ria.ru/20240501/korabl-1943238696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров, объединенная судостроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Объединенная судостроительная корпорация, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Место строительства новой судоверфи в России определят до конца года
Мантуров: место строительства новой судоверфи в России определят до конца года