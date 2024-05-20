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Племя навахо встретится с Байденом из-за запрета на импорт урана из России - РИА Новости, 20.05.2024
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08:13 20.05.2024 (обновлено: 08:48 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/uran-1947093991.html
Племя навахо встретится с Байденом из-за запрета на импорт урана из России
Племя навахо встретится с Байденом из-за запрета на импорт урана из России - РИА Новости, 20.05.2024
Племя навахо встретится с Байденом из-за запрета на импорт урана из России
Индейцы американского племени навахо в ближайшее время встретятся с представителями администрации президента США Джо Байдена из-за принятого главой Белого дома... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T08:13
2024-05-20T08:48
в мире
сша
россия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Индейцы американского племени навахо в ближайшее время встретятся с представителями администрации президента США Джо Байдена из-за принятого главой Белого дома закона о запрете на импорт урана из России, который приведет к росту добычи и перевозки металла на их землях, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин. "Да, мы это сделаем", - сообщил он на вопрос о том, планируют ли индейцы навахо вскоре встретиться с представителями Белого дома для обсуждения последствий принятого закона. Навахо - крупнейшее индейское племя в США, оно занимает территорию в 70 тысяч квадратных километров, в том числе в штатах Аризона, Нью-Мексико и Юта. По последним данным, число официально зарегистрированных представителей навахо приближается к 400 тысячам. Ахастин подчеркнул, что индейцы навахо неизменно выступают против добычи урана на своих землях, поскольку она связана с рисками для здоровья племени и загрязнения окружающей среды. "Мы считаем, что любая инициатива, независимо от того, касается она отечественных или зарубежных источников урана, должна учитывать последствия для окружающей среды и здоровья всех вовлеченных сообществ", - добавил представитель племени и указал важность перехода на безопасные источники энергии, которые не ставят под угрозу здоровье и безопасность наших земли и населений. Ранее американские СМИ сообщали о планах американских производителей урана начать транспортировку урановой руды по дорогам общего пользования из шахты в штате Аризона, вблизи Гранд-Каньона, в перерабатывающее предприятие на юге штата Юта через земли, где проживают индейцы навахо, а также об уже начавшейся добыче в самой Юте спустя почти 10 лет после остановки. Президент США Джо Байден в мае подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России. "Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. Подчеркнуто, что "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве. В четверг глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил журналистам, что первые американские компании уже нашли лазейки в запрете на поставки урановой продукции из РФ и подают заявки на организацию таких поставок.
https://ria.ru/20240508/indeytsy-1944560443.html
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в мире, сша, россия, джо байден
В мире, США, Россия, Джо Байден

Племя навахо встретится с Байденом из-за запрета на импорт урана из России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Индейцы американского племени навахо в ближайшее время встретятся с представителями администрации президента США Джо Байдена из-за принятого главой Белого дома закона о запрете на импорт урана из России, который приведет к росту добычи и перевозки металла на их землях, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин.
"Да, мы это сделаем", - сообщил он на вопрос о том, планируют ли индейцы навахо вскоре встретиться с представителями Белого дома для обсуждения последствий принятого закона.
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Навахо - крупнейшее индейское племя в США, оно занимает территорию в 70 тысяч квадратных километров, в том числе в штатах Аризона, Нью-Мексико и Юта. По последним данным, число официально зарегистрированных представителей навахо приближается к 400 тысячам.
Ахастин подчеркнул, что индейцы навахо неизменно выступают против добычи урана на своих землях, поскольку она связана с рисками для здоровья племени и загрязнения окружающей среды.
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"Мы считаем, что любая инициатива, независимо от того, касается она отечественных или зарубежных источников урана, должна учитывать последствия для окружающей среды и здоровья всех вовлеченных сообществ", - добавил представитель племени и указал важность перехода на безопасные источники энергии, которые не ставят под угрозу здоровье и безопасность наших земли и населений.
Ранее американские СМИ сообщали о планах американских производителей урана начать транспортировку урановой руды по дорогам общего пользования из шахты в штате Аризона, вблизи Гранд-Каньона, в перерабатывающее предприятие на юге штата Юта через земли, где проживают индейцы навахо, а также об уже начавшейся добыче в самой Юте спустя почти 10 лет после остановки.
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Президент США Джо Байден в мае подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России.
"Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. Подчеркнуто, что "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.
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В четверг глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил журналистам, что первые американские компании уже нашли лазейки в запрете на поставки урановой продукции из РФ и подают заявки на организацию таких поставок.
 
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