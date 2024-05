https://ria.ru/20240520/uran-1946757618.html

В США ждут больших проблем из-за решения Байдена по России

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Елена Савельева. Рейтинг американского президента рухнул до минимума — принимает одно странное решение за другим. Сперва рынок всполошил запрет на новые контракты СПГ, теперь — эмбарго на уран из России. В Белом доме довольны: наконец порвут с зависимостью от Москвы и устранят "угрозу национальной безопасности". Но экономисты в этом сильно сомневаются. Об очередном предвыборном трюке Байдена — в материале РИА Новости.Долго готовилисьПочти треть ядерного топлива, которое используют американские АЭС, обеспечивали российские поставщики. Как отмечала The New York Times, это обходилось США примерно в миллиард долларов в год.В Вашингтоне готовились к эмбарго давно. В декабре конгресс блокировал импорт низкообогащенного урана российского происхождения.Понимая, к чему все идет, отрасль резко нарастила закупки. В 2023-м американцы приобрели у России урана на 1,2 миллиарда долларов — на 43% больше, чем в 2022-м. В абсолютном выражении это 702 тонны (было 588).И вот Байден подписал закон о запрете импорта.Срок — до 2040-го. Хотя в отрасли предупреждали о возможном дефиците топлива и, соответственно, риске остановки атомных электростанций.Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что закон "укрепит энергетическую и экономическую безопасность страны".Опасные последствияОднако эксперты не исключают, что последствия будут противоположными.Попытки заменить российский уран уже были, но это плохо получалось — вплоть до остановки реакторов, отмечает Иван Андриевский, первый вице-президент Российского союза инженеров.На это же указывали и американские специалисты еще в 2022-м.Если Россия прекратит поставки обогащенного урана, возникнут проблемы, утверждали научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар в статье для издания The Hill."Это может привести к остановке реакторов, а учитывая, что на атомную энергетику приходится более 20 процентов генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции", — писали ученые.Нет мощностейВ США, во-первых, полагаются на собственные мощности. В интервью Financial Times глава крупнейшего поставщика урана URENCO Борис Шухт уверял, что в стране достаточно ресурсов для замены российского импорта.Но, похоже, он выдал желаемое за действительное. Принадлежащий британско-немецко-голландскому консорциуму URENCO завод в Нью-Мексико — едва ли не единственное оставшееся в США предприятие по обогащению урана. Его мощностей явно не хватит.Дело в том, что после распада СССР американцы полагались на российский импорт. За это время собственная атомная промышленность пришла в упадок. Ядерных реакторов в США — около сотни. Потребление уранового концентрата — 25 тысяч тонн в год. Россия, Казахстан и Узбекистан обеспечивают примерно половину.Конгресс по запросу Байдена одобрил выделение 2,72 миллиарда долларов на наращивание мощностей. Но это процесс небыстрый.Так, URENCO хочет инвестировать в заводы по производству HALEU — топлива для атомных станций малой мощности. Сейчас его выпускает и поставляет на рынок только Россия. В этом году рассчитывают на 900 килограммов, однако к ноябрю 2023-го получилось лишь 20.Кроме того, технологии переработки и регенерации ядерного топлива для сокращения зависимости от иностранных поставок — сложный и спорный вопрос, связанный со значительными техническими и нормативными препятствиями.Сомнительные альтернативыС альтернативными поставщиками тоже непросто.Канада, Австралия и Казахстан потенциально могут восполнить дефицит. Однако это потребует новых соглашений плюс есть геополитические риски, говорит Александр Стрельников, основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina.Россия входит в первую четверку стран по объемам подтвержденных запасов урана с долей в девять процентов. У Австралии — 28%, Казахстана — 15, Канады — десять."Хотя урана производят в России не так много (около трех тысяч тонн), это компенсируется развитой инфраструктурой для обогащения, переработки, выдающимися научными компетенциями и уникальным человеческим капиталом — фронтальной составляющей управления атомными программами", — подчеркивает Вадим Петров, статс-секретарь Экологической палаты.Понятно, что Казахстан и Канада нарастят поставки, а американцы инвестируют в собственные добывающие предприятия. Но на все это нужно время, а также существенные структурные изменения, которые скажутся на энергетической безопасности, продолжает аналитик.США пытаются наращивать закупки в Европе. Так, прошлогодний импорт из Великобритании вырос на 28%. А Франция ввезла урана почти на 320 миллионов долларов (в 2022-м — всего на два миллиона). В пятерке крупнейших экспортеров также Германия. При этом, по данным Euroatom, ЕС сам получает 97% природного урана от Казахстана, Нигера и Канады."А если американцы вынудят и Европу запретить российское топливо, то 20-25% атомной энергетики сократит выработку наполовину или полностью. Конечно, возникнут обходные пути, но вырастет цена — на десять процентов минимум", — добавляет Стрельников.Оставили лазейкуПодорожание урана повысит расходы атомных электростанций и других объектов, использующих ядерное топливо."Еще один фактор — замедление зеленых проектов. Ядерная энергия — один из аспектов перехода к более экологически чистым источникам. Наконец, в случае дефицита урана или его замены на уголь и природный газ возникает риск нехватки энергоресурсов и ускорения инфляции", — говорит Денис Астафьев, основатель инвестиционной компании SharesPro.Американские власти утверждают, что практически все АЭС на ближайшие годы топливом обеспечены. А вот по оценкам независимых аналитиков, запасов хватит всего на год-полтора. Неудивительно, что в законе предусмотрительно оставили лазейку. Закупки из России можно возобновить, если другие источники окажутся недоступны.Экономисты указывают и на то, что вырастет число стран-посредников, которые станут перепродавать российский уран США (как произошло и после "отказа" Запада от нефти). Такой параллельный импорт, конечно, обойдется недешево.

